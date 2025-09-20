Kiiska gabadhii ka dacwootay Roobow oo weji kale yeeshay

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Amaal Garaad oo dhawaan cabasho ay ka qabtay Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Xukuumadda Soomaaliya, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ku baahisay baraha bulshada taas oo si weyn looga falceliyay.
Xamza ayaa warqadaha ka qabtay Amaal, kadibna wareystay, wuxuuna sheegay inuu la hadlay wasiirka, balse uu ogaaday inay fasax la’aan maqneyd muddo ku dhow sanad, taas oo ay qiratay Amaal oo sheegtay inay tahay shaqaale kumeel gaar ah Nairobina ay aadday.
Intaas kadib Ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa shaaca ka qaaday inuu jirin dulmiga ay sheegtay in loo gaystay, lagana haboonaa arrinta ay faafisay.
“Qof hal sano maqnaa iyo qof aanan tagin oo sii joogi jiray kee shaqo siin lahayd kan jooga ayaad siin lahayd sow maaha?. Waxaa ii muuqanayo dulmi wayn oo laguu gaystay ma jiro yacni hal sano ayaa maqneyd fasax ma haysanin shaqaale rasmi ah ma ahayn, hadda waa soo noqotay” ayuu ku yiri gabdhan oo uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay Ra’iisul wasaaraha.
Sidoo kale, wuxuu uu ballan qaaday in hadda shaqo loo raadinayo, haddii ay noqoto Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ama xafiisyada kale ee dowladda.
“Waxaa kale oo isoo baxay inaa dooneysid inaad shaqo hesho, xaqna waad u leedahay dowladdaada ayaad ku leedahay, taas waa ballan waa kula raadineynaa, waa la hadleynaa wasaaradda, xittaa meel kale haddii ay noqoto”. ayuu mar kale yiri Xamza Cabdi Barre.
Arrintan ayaa dhalisay falcelin xooggan, waxaana dad badan ay siyaabo kala duwan uga hadleen, sida Ra’iisul wasaaraha u wajahay kiiska Amaal Garaad.
Shukri Ibraahin Xasan: “Bilooyin iska maqneyd intuu u tirin lahaa waxaa ka wanagsaneyd 3 sano kumeelgaarkaa ugu shaqeyneyse inuu u xisaabiyo”.
Cabdulqaadir Cali: “Oo hadda cabashadii gabadha ma waxay kuso dhamaatay fashil miyaa war gabadha shaqa siiya?
Axme Cawil Jaamac: “Gabadha haddii aan RW shaqo rasmi ah u amrayn wasaaraddii ay ku meel gaadhka ka ahayd muxuu uga yeedhay?”.
Aadan Jubba: “Si dibacsan oo naxariis leh muu ula hadlo, wuxu waa dumaree?