Koofi oo si adag uga hadlay arrin yaab leh oo hey’ad ka tirsan DF ay kula kacday

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee hey’adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegay in la jabsaday Emailkiisii uu ugu shaqeyn jiray hey’adaas oo muddo 5 sano ah uu Agaasime ka ahaa.

Koofi ayaa hey’adda Isgaarsiinta Qaranka ku eedeeyey inay jabsatay Emailkiisa, isagoo falkaas la xiriiriyey khilaafka kala dhexeeya Agaasimaha NISA Mahad Salaad.

Sidoo kale Koofi, wuxuu si adag uga digay falalka noocaan ah ee lagu geysanayo shaatiga dowladnimada, sidoo kale wuxuu ka afeeftay wixii ka yimaada hadii Emailkaas si qaldan loo isticmaalo.

Dhinaca kale, Koofi wuxuu su’aal geliyey sababta dowladdu ay hawada uga saari weysay Emailkiisa, hadii aysan dooneyn inuu u sii shaqeeyo, isagoo masuuliyiinta kale uga digay dhexdhexaad la’aanta hey’adda Isgaarsiinta Qaranka.

Hoos ka aqriso qoraalka Koofi oo ciwaan uu uga dhigay “Wargelin iyo Digniin!”

Maanta ayaan ku baraarugey in Emailkii aan ku shaqeyn jirey xilligii aan ahaa Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda laga badashey lambarka Sirta (Password).

Emailkaan waxaan ku shaqeynayey muddo shan sano ah, waxaana ku jira xogo muhiim u ah qaranka. Haddii dowladdu ka maarantay data-da ku jirta, waxay xaq u leedahey in gebihaanba ay tirto emailka, laakiin in lambarka sirta laga badasho, si qaldanna loo adeegsado waa sharci darro iyo xadgudub.

Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo masuul ka ah Emailada rasmiga ah, ayna aheyd in ay dhexdhexaad ka noqoto aragtiyada kala duwan, hadda waxay ku soo aruurtey in shaqsiyaad gaar ah ay ku adeegtaan, qofka ay shaqsiyaadkaas is qabtaanna lala wareego emailkiisa, loona adeegsado sifo sharci darro ah.

Hadaba, waxaan ka digayaa:

1) In xariirada Emailkaas oo magaceygu ku qoran yahey lagu sameynayo aysan aheyn kuwo sax ah

2) In haddii Sirta iyo Xogaha shaqada ee ku jira Emailkaas si qaldan loo adeegsado aanan anigu masuul ka aheyn, joojiyeyna adeegsiga Emailkaas maalintii aan xilka wareejiyey.

3) In qof kasta oo Emailada rasmiga ah ee dowladda ku shaqeeya uu ogaado in ay jirto masuuliyad darro ka imaaneysa hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, taas oo haddii aad wax yar ka aragti duwanaato Agaasimaha Nisa, lagula yeelanayo emailkaaga shaqada, lagaana shaqeysanayo.

Dhaqamada noocaan waxay dhaawac aan soo kabasho laheyn ku yihiin dowadnimadeena, sidoo kale, waxay meesha ka saarayaan isku kalsoonaanta iyo wadashaqeynta hay’adaha dowladda, iyo weliba madaxda qaranka.

Madaxda hoggaamisa dowladda dhexe, waxaan kula talinayaa in aysan fududeysan dhacdooyinka qaran bi’iska ah ee maalin kasta ka dhacaya Xaafiisyada hay’adaha dowladda, qaarkood.

FG: Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddu wax lug ah kuma lahan falkaan sharci darrada ah.