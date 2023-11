Kulane Jiis oo weerar ku qaaday madaxda DF iyo guddoonka BF + Video

Nairobi (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo yaqaano (Kulane Jiis) oo kamid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya oo ka qayb-galay kulan ka dhacay Nairobi oo looga hadlayay guul-darradii ay xildhibaan Marwo Cabdi Bashiir kala soo kulantay tartankii ay u gashay madaxweynaha baarlamaanka adduunka ayaa weerar ku qaaday madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.

Kulanka Jiis ayaa ku eedeeyay xukuumadda uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo guddoonka baarlamaanka ay ka dambeeyaan fashilinta xildhibaan Marwo.

Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay calanka Soomaaliya uga hiilisay calan kale, maadaama ay Tanzania ku garab istaagtay helida kursigaasi.

“Waxaa yaableh guddoonkii baarlamaanka ee marshay ee guddoomiyay xildhibaanada inuu haddane warqad ka daba diro, waxaa yaableh Soomaaliya calankeeda in looga hiiliyo calan kale oo ay uga hiiliso xukuumaddii iyo dowladdii dalka ” ayuu yiri Cabdullaahi Kulane.

Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintaan ay muujineyso in uusan xor ahayn baarlamaanka Soomaaliyeed, isla-markaana ay faragelin ku hayso xukuumadda.

“Waxaa kaloo yaableh oo meesha yaalla baarlamaankii iyo xukuumadda in aysan kala madax bannaaneyn oo baarlamaanku waxa uu soo saaro uusan meel mareyn” ayuu yiri.

Ugu dambeyn xildhibaan Cabdullaahi Kulane ayaa ku baaqay in arrintan marka uu furmo baarlamaanka wax laga weydiiyo guddoonka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya.

“Haddii alle idmo oo la furo baarlamaana in arrintaan aan ku qabsano guddoonka in arrintaan aan sidoo kale ku qabsano xukuumadda in arrintaan aan laga harin si looga hortego in qof kale oo Soomaali ah aysan ku dhicin” ayuu kusoo gabagabeeyay.