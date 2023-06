Kulane oo hanjabaad yaab leh ka soo saaray khilaafka ka taagan gobolka Gedo

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdullahi Aadan Kullane oo ka tirsan golaha shacabka ayaa soo saaray qoraal adag oo uu kaga hadlayo xaaladda gobolka Gedo oo jahawareer maamul ku jira muddo seddax sano ah.

Wuxuu sheegay Xildhibaan Kulane in gobolka Gedo aysan suurtagal aheyn in loo gacan geliyo Jubbaland, “Nin kasta iyo koox kasta oo ku hamineysa ama haatan ku hawlan in ay gobol weynaha Gedo, ku dirqiyaan, ku jajuubaan ama tooda mutuxan u meeriyaan; waxaan leeyahay hays lugoynina,” ayuu yiri Cabdullahi Kulane.

Wuxuu intaas ku sii daray in Jubbaland ay horay ugu guul dareysatay isku dayga ay waddo hadda, isagoo sheegay in reer Gedo marar badan loo adeegsaday awood ciidan iyo dowlado shisheeye.

“Sina Suurtagal uma aha umana noqon doonto in Gedo la muquuniyo. Shalay bay ahayd oo lasoo tijaabiyey iyadoo la wato dawladdo shisheeye oo cudud ciidan ka joogto Jubbaland sidoo kale xadka ugu dheer la wadaaga Gedo, waana socon wayday,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdullahi Kulane.

Ugu dambeyntii wuxuu xildhibaankaan qoraalkiisa ku yiri, “Umadaha liibaanay taariikhda iyo dhacdooyinka tagtada ayey wax ka bartaan. Halka kuwa saaqiday aanay waxba ka baran tagtada. Wax la waayey Xaajoow, Ruuxii waalan baa u duda. Ballanteennu waa Jubbaland loo dhanyahay!”

Cabdullahi Kulane oo kursi Xildhibaan ka soo qaatay Galmudug intii ay socotay doorashadii BF ayaa ka mid ahaa saraakiishii NISA ee Farmaajo u adeegsaday in gobolka Gedo ay ka soo jaran Jubbaland-ta uu maamulo Axmed Madoobe.

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa dhawaan maamul cusub u magacaabay gobolka Gedo, taas oo hadda soo cusbooneysiisay hadal-heynta jahawareerka maamul ee sanadihii lasoo dhaafay ka jiray gobolkaas.

Sida ay ogaatay Caasimada Online diyaarado ka baxay magaalada Muqdisho oo siday xubno ka tirsan masuuliyiinta cusub ee gobolka Gedo uu u magacaabay Axmed Madoobe ayaa laga soo celiyay oo loo diiday inay ka degaan magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo.

Diyaaradaha oo labo ahaa ayaa mid kamid ah waxa ay waday mas’uuliyiinta maamulka cusub ee uu dhowaan gobolkaas u magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana la sheegay in labada diyaaradood ay is hortaag ku sameeyeen mas’uuliyiintii horay ugu sugnaa gobolka oo kaashanaya ciidan ka socda dadka deegaanka oo weli diidan Jubbaland.