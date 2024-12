Laba waddo midkood oo u furan Xasan Sheekh kadib jawhareerka siyaasadeed

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajaheysa culaysyo gudaha iyo daruufo adag oo siyaasadeed, milateri, diblomaasiyad, iyo isbahaysi.

Tan ayaa muujineysa itaal yarada hoggaamin ee madaxweynaha, iyadoo daqarro laxaadka leh iyo dhaawcayo culus gaarsiiyeen qaranka iyo dowladnimada, sida uu sheegay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.

Warsame oo sidoo kale kamid ah siyaasiyiinta waayahan dambe aan la dhacsaneyn siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in madaxweynaha u furan tahay labo waddo, taas oo midkood ay dhaymo u noqon karto xaaladda taagan.

Hoos ka aqriso qoraalka CC Shakuur;

Culaysyada gudaha iyo cadaadiska dibadda, xaaladaha qalafsan iyo duruufaha adag ee siyaasadeed, milateri, diblomaasiyad, iyo isbahaysi ee haysta maamulka Madaxweyne Xasan Sheekh ma aysan qaawin oo keli ah itaal yaradiisa hoggaamin ee waxay daqarro laxaadka leh iyo dhaawcayo culus gaarsiiyeen qaranka iyo dowladnimada.

Waxay kaloo burriyeen labo go’aan oo uu Madaxweyne Xasan xafiiska kula soo laabtay dadkana si kalsooni leh ugu sheegayey ;

1- In uu doonayo in uu markaan isagu is eedo, cid uu talo kaga baahan yahayna jirin, maadaama uu aqoon PhD ka gaaray, da’na 70 jiro, laba jeerna la doortay, taasoo laga rabay in ay tawaaduc u kurdhiso, balse ismahdin iyo islaweyni uu ku qaaday.

2- Wuxuu kaloo la yimid in dadku waxba is dhaamin oo ay isku wada mid yihiin, qof mid kale ka karti (aqoon, waaya aragnimo iyo xirfad) badan jirin, keliya ay muhiim tahay daacadnimo, dhega fudayd iyo culays yari ka dhigan in qofka xilka loo dhiibayo uusan u doodin degaan iyo dad la metalayo, ama is bidin aqoon iyo waaya-aragnimo dood iyo muran keenaysa, ama sheegan xiriir dadweyne ama mid dibadeed.

Mar uu sifaynayey qof uu xil wayn u dhiibay, dadkuna la ahayd in uusan qaadi karin ayuu Madaxweynuhu ku tilmaamay;

“in uu yahay qof dhega fudud, culays degaan iyo dadna ku wareerin, fixer ah oo wax furdaamiya.

Xukun wanaagsan waxaa aasaas u ah xeerinta danta qaranka iyo badbaadinta dowladda oo ku dhisan aragti la hiigsanayo, istaraatiijiyad iyo qorshe la raacayo, talo la rogrogay oo la isku miisaamay, xog, xisaabtan iyo suurgalnimo ku dhisan, si taasi u hirgashana waxay ka fursan karin kaadir aqoon, waaya-aragno iyo xirfad leh, iyo hoggaan dulqaad, dabeecad tanaasul, tawaaduc iyo ogaal tabar guuris leh.

Labo mid ayaa u furan Madaxweyanaha;

1- In uu cashar ku filan ku qaato, garawsadana in guuldarrada siyaasadeed, dhaawacyada soo gaaray qaranka, iyo daqarrada ku dhacaya dowladnimada ay sabab u tahay taladiisii ahayd aan is eedo iyo dadku waxba isma dhaamo oo uu tawaaduco, qaladkiisa garto, ogaadana in uusan talo ka dhammayn, lana yimaado tanaasul uu dadka iskugu baadigoobo, taladana dhexda dhigo.

2- In uu waddada qarda jeexa iyo hubanti la’aanta ah ku sii socdo, subaxba kastana xaaladdii soo wajahda iyo sideey u qabataba kula tacaalo, eeddana dadka kale iyo duul shisheeye dusha kaga tuuro.

Tan hore in uu Alle waafajiyo ayaan ugu ducaynaynaa, laakiin haddii uu tan danbe doorto, Madaxweynuhu markaa waa nin garnayl gaanjadiisu furan tahay dadka la dhex ordaya ama gaari xawaare dheereeya ku socda oo aan fariin lahayn shacabka ku dhex wada ee waa in aan isagana naftiisa ka badbaadinno, innagana iska badbaadinno.