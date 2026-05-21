Lafta Gareen oo eedeyn culus u jeediyay Turkiga: Diyaaraddaha dagaalka F16 ayey ku duqeeyeen…

Nairobi (Caasimada Online) – C/casiis Maxamed Xasan (Lafta-gareen), Madaxweynihii isaga cararay maamulkii Koonfur Galbeed ayaa dowladda Turkiga ku eedeeyay faragelinta arrimaha gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaan inay qeyb ka ahaayeen rabshadihii ka dhacay Baydhabo ee xilka looga tuuray isaga, isla markaana ay Xasan Sheekh ku taageereen mudo kororsi iyo in xilka sii haayo.
Lafta-gareen wuxuu si gaar ah u xusay in duulaankii lagu qabsaday Baydhabo in dadka shacabka ay ku waabiriisteen diyaaraddaha dagaalka F16 ee Turkiga oo dul heehaabayay hawada, isla markaana uu tilmaamay in ay duqeysay dad shacab ah oo ay ku dhinteen lix qof oo sedax ka mid ah ahaayeen aabo iyo labo caruur ah uu dhalay.
“Dowladda Turkiga waxaan ku eedeynaynaa waxaa ka mid ah in diyaaradahoodii in duulaan la inagu soo qaaday, xaqna uma laha in dad shacab ah oo masaakiin ah iyo ciidamadii dastuuriga ahaa ee Koonfur Galbeed inay ku handadaan diyaarad F16 ah oo la yiraahdo waa la idin duqeynayaa,” ayuu yiri C/casiis Laftagareen.
“Turkiga abaal ayaan uga haynaa inay dowladdihii Soomaaliya soo maray ay garab taagnaayeen xiliyo adag, weliba Soomaalida ayey taageeri jireen, laguma aqoon inay siyaasad taageeraan, laakiin hadda wax weyn ayaa iska badalay, waxay taageeraysaa Xasan Sheekh iyo maamulkiisa,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Wuxuu sidoo kale uu carabka ku adkeeyay in Xasan Sheekh xilkiisa uu dhamaaday wixii hadda ka danbeeyana loogu yeeri karo madaxweynihii hore.
“Madaxweynaha waxaan kula talinayaa, Illaah baa wax bixiyee, waxaa laga yaabaa in lagu doortee, dadka heshiis la gal, shalayba adigoo aadan fileyn in lagu doorto ayaa lagu doortay, hadda weliba waa kasii jaanis fiican tahay, lacag badanna waa aruursatay, xildhibaanadana sida loola dhaqmo waad taqaan, waqti kale hasii bixinee dadka isugu yeer ee doorashada macquulka ah ee la qaban karo hala galo,” ayuu yiri Laftagareen.
Ugu dambeyntii Lafta-gareen wuxuu ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh in uu doorashada qabto, mudo kororsani macnihii ay si wanaagsan u yaqaanaan, qofkii ku dhaqaaqana uu ka dhaqlo naceyb bulsho iyo karaahiyo.