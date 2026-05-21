Macallimuu oo ku baaqay in tallaabo milatari laga qaado mucaaradka haddii…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimuu oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan dhaq-dhaqaaqyada mucaaradka dalka.
Macallimuu oo wareysi gaar ah siiyay Somali Cable Tv ayaa u digay mucaaradka, isaga oo sheegay in laga hortegayo haddii ay lasoo baxaan ciidamo, isla markaana laga qaadayo tallaabo milari oo adag.
Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in dhaqankan aysan kusii jiri karin Soomaaliya, maadaama ay muddo dheer kusoo jirtay qalalaase iyo dagaallo sokeeye.
“Mucaaradka haddii ay ciidan lasoo baxaan tallaabo milatari ayaa looga hortagayaa, sabab kale majirto”. ayuu yiri Xildhibaan Macallimuu.
Waxaa kale oo uu sii raaciyay “Dadka Soomaaliyeed maalin kasta kuma jiri karaan adiga aaggaas tag, aniga waxaan tegaa Mirinaayo waxaa waa khaladaadkii lasoo maray”.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan mucaaradka ay abaabulayaan dibadaxyo horleh oo bilaabanayo 4-ta bisha soo socota June ee 2026-ka.
Mucaaradka ayaa ku doodayo in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sharci darro ku joogo Villa Somalia, isla markaana uu yahay Madaxweyne hore oo lamid ah madaxdii dalka soo martay, sida ay hadalka u dhigeen.
Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, iyadoo weli la’isku hayo hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuutka kumeel gaarka ah.