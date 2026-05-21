Sawirro: Isbitaalka DALMAR oo ka qeyb galay bandhigga Kulmis ee Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Isbitaalka Takhasusiga ah ee Dalmar ayaa door muuqda ka qaatay Bandhigga Waxbarashada KULMIS, oo sannadkan ay soo qabanqaabiyeen Midowga Dugsiyada Gobolka Banaadir. Bandhigga ayaa ahaa kulan ballaaran oo loogu talagalay dhiirrigelinta, jiheynta iyo wacyigelinta ardayda fasalka 12-aad ee isu diyaarinaya Imtixaanka Shahaadiga ah ee Qaranka.
Bandhiggan, oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka qeyb galay boqollaal arday oo ka kala socday dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale goobta joogay mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir, jaamacado, isbitaallo, aqoonyahanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka ayaa noqday madal ay ardaydu ka heleen xog muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalkooda waxbarasho iyo caafimaad.
Munaasabadda waxaa si rasmi ah uga hadashay Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Nuuro Mustaf Mukhtar, oo ku dhawaaqday in Imtixaanka Qaranka ee Fasalka 12-aad uu si rasmi ah u bilaaban doono 20-ka bisha Juun ee soo socota. Waxay ardayda ku boorrisay inay muujiyaan dadaal, kalsooni iyo diyaar-garow wanaagsan si ay ugu guuleystaan himilooyinkooda waxbarasho.
Intii uu socday Bandhigga KULMIS, ardayda waxaa la siiyay talooyin wax ku ool ah, tusaalooyin iyo tacliimaad la xiriira habka ugu wanaagsan ee loogu diyaar-garoobi karo imtixaanka qaranka. Waxaa si gaar ah diiradda loo saaray muhiimadda dadaalka, anshaxa, maamulka waqtiga, caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka ee ardayga, maadaama guusha waxbarashadu aanay ku xirnayn akhris oo keliya, balse ay sidoo kale la xiriirto caafimaad iyo degganaansho guud.
Isbitaalka Dalmar ayaa bandhigga ku soo bandhigay adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah, iyadoo koox dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ah ay goobta ka sameeyeen baaritaanno kala duwan iyo la-talin caafimaad oo ay ka faa’iideysteen ardaydii ka qeyb gashay munaasabadda. Qaar ka mid ah ardayda ayaa halkaas looga baaray xaalado caafimaad oo kala duwan, halka kuwa u baahday baaritaanno dheeraad ah loo gudbiyay xarumaha isbitaalka.
Maamulka Isbitaalka Dalmar ayaa sidoo kale ku dhawaaqay qiimo-dhimis gaaraysa 50% oo loo sameeyay adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin ardayda loo gudbiyay xarumaha isbitaalka.
Tallaabadan ayaa isbitaalka loogu ammaanay si weyn, maadaama ay fududeyn karto helitaanka adeeg caafimaad oo tayo leh, xilli ardaydu ku jiraan marxalad muhiim ah oo waxbarasho.
Dhanka kale, maamulka Isbitaalka Dalmar iyo Midowga Dugsiyada Gobolka Banaadir ayaa munaasabadda ku kala saxiixday heshiis iskaashi oo ku saabsan dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. Heshiiskan ayaa lagu sheegay mid kor loogu qaadayo caafimaadka ardayda, iyadoo la qorsheynayo booqashooyin joogto ah oo lagu tago dugsiyada si loo sameeyo baaritaanno caafimaad iyo wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurrada iyo daryeelka caafimaadka ardayda.
Guddoomiyaha Guud ee Isbitaalka Dalmar, Prof. Dr. Abdirisak Ahmed Dalmar, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka qeybgalka Bandhigga KULMIS. Wuxuu tilmaamay in isbitaalku uu mas’uuliyad gaar ah iska saaray taageeridda ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa isu diyaarinaya heerka jaamacadeed. Wuxuu xusay in xaaladaha caafimaad iyo duruufaha adag ee dalka ka jira ay muhiim ka dhigayaan in ardayda la siiyo daryeel caafimaad iyo wacyigelin ku filan, si ay awood ugu yeeshaan inay si wanaagsan wax u bartaan.
Qaar ka mid ah ardaydii booqatay xarunta uu Isbitaalka Dalmar ku lahaa bandhigga ayaa si weyn ugu mahadceliyay maamulka iyo shaqaalaha caafimaadka ee halkaas joogay. Waxay sheegeen inay heleen soo dhoweyn wanaagsan, baaritaanno muhiim ah iyo talooyin caafimaad oo faa’iido u leh noloshooda iyo waxbarashadooda.
Isbitaalka Dalmar, oo hore loogu yiqiin Al-Nuur Eye Hospital, ayaa ah mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ugu faca weyn Soomaaliya. Waxaa la aasaasay sannadkii 2002, xilli dalku ku jiray duruufo adag. Muddadii uu jiray ee 23-ka sano ahayd, isbitaalku wuxuu adeegyo caafimaad u fidiyay tobannaan kun oo qof, isagoo maanta noqday xarun caafimaad oo casri ah oo leh qeybaha bukaan-socodka, bukaan-jiifka, sheybaarka, raajada, sifeynta kelyaha, qalliinka guud, qalliinka indhaha, daryeelka degdegga ah, dhalmada iyo caafimaadka ilkaha.
Ka qeybgalka Bandhigga KULMIS ayaa muujinaya doorka sii kordhaya ee ay hay’adaha caafimaadku ku leeyihiin taageeridda waxbarashada iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada oo ah laf-dhabarta mustaqbalka dalka.