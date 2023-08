Macallimuu oo dood ka keenay magacyada guutooyinka cusub ee ciidanka Xoogga

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimuu oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ka falceliyay magacyada qaar ee loo bixiyay guutooyinka cusub ee ciidamada Xoogga dalka, kuwaas oo loogu magac daray qaar kamid ah saaxabadii Nabi Muxamed NNKH, sida Cumar Binu Khadaab, Cali Bin Abii Daalib iyo Khaalid Binu Waliid

Macallimuu ayaa arrintan su’aal ka keenay, isaga oo yiri “Sow ma noqon karo Islaam Soomaali ah?”.

Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday waxa xilligan kusoo beegay in magacyadadan la adeegsado, isaga oo tiilmaamay inay yihiin kuwii ay jecleysteen xubnaha Al-Shabaab.

Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in arrintan ay tahay su’aal taagan oo muujineyso in la’is dhiibay, sida uu hadalka u dhigay.

“Sow ma noqon karo Islaam Soomaali ah? Maxaa keenaya in guutooyinkii CXDS xilligan aan ugu magac darno magacyadii ay jecleysteen amiirada Shabaab. Guutada 28aad ee Abu-Cubeyda waan maqlaayay . Ma is dhiibinay?” ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray.

Dhawaan ayaa waxa la shaaciyay magacyo cusub oo loo bixiyay guutooyin ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo horey aan loogu bixin jirin, waxayna arrintan timid xilli dalka uu ka socdo guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.

Guutooyinka qaarkood waxaa hadda la geeyay furimaha hore dagaalka, si ay ula diriiraan Al-Shabaab oo laga xoreynayo Soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.

Magacyadan kuwo kamid ah, waxa horey xeryahooda tababarka iyo unugyadooda dagaalama ula baxay ururrada islaamiyiinta ah ee ka dagaalama Soomaaliya.

Dowladda Soomaaliyeed ayaa dhankeeda qabta in magacyada wanaagsan si kasta oo ay Al-Shabaab ula baxeen inay sax tahay in loo bixiyo ciidamada Xoogga dalka.

Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Janaraal Cabdillaahi Cali Caanood ayaa sheegay in magacyadan cusub horey aan ciidanka loogu bixin jirin, balse uu aad u soo dhaweynayo in hadda lagu baraarugo magacyadan oo uu yiri wadamo badan oo islaam ah ciidankooda iyo kuliyaddaha ciidamada, way u bixiyaan, isagoo tusaale u soo qaatay Sucuudiga iyo Iiraan.