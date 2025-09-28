WararkaXulka

Madaxa shabakad ka ganacsata haweenka oo lagu xiray…

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dubai (Caasimada Online) – Charles Abbey Mwesigwa ayaa lagu xiray magaalada Dubai, oo dhawaan la kashifay inuu hoggaamiyo shabakad sharci-darro ah oo haweenka ku tacaddiya.

Baaritaano ay sameysay BBC-da ayaa daaha ka rogay in Mwesigwa oo aha muwaadin u dhashay Uganda uu gabdho badan oo dalkaasi kasoo jeeda uu si been ah ugu dhoofin jiray dalka dibaddiisa.

Ninkan ayaa la sheegay inuu ku qancin jiray haweenka safarro shaqo oo uu ku sheegay inay ka howl-galayaan huteello iyo dukaamo, balse markii ay gaaraan Dubai lagu qasbi jiray inay u adeegaan macaamiisha galmo sharci-darro ah, sida ay baahisay BBC Africa Eye.

Wariye BBC-da oo isu ekaysiiyay macmiil ayaa sheegay in Mwesigwa uu ku tilmaamay qiimaha haweenka in uu ka bilaabmo $1,000, isaga oo ku faanay in gabdhahaasi sameyn karaan “wax kasta” oo lagu amro.

Wararka ayaa intaas ku daraya in ninkan lagu hayo xabsiga dhexe ee Al Awir, iyadoo weli aan si rasmi ah loo shaacin dacwadaha lagu soo oogay. Xarigiisa ayaa waxaa fuliyay booliska Interpol kadib amar kasoo baxay qaybtooda Uganda.

Qunsuliyadda Uganda ee Abu Dhabi ayaa hore u xaqiijisay in baaritaanno socdaan, kuwaas oo ku saabsan kiisaska lala xiriiriyay tahriibinta iyo xad-gudubka haweenka.

Warbixinta baaris ee BBC Africa Eye ay baahisay ayaa sidoo kale soo bandhigtay in falal aad u xanuun lagu khasbi jiray gabdhahaan sida beenta ah looga dhoofin jiray dalka Uganda.

Mwesigwa dhankiisa waxa uu ku dooday in uusan wax dambi ah gelin, balse uu haweenka ka caawin jiray arrimaha guryaha iyo xiriirada bulshada. Si kastaba, laba haween oo lala xiriiriyay shabakaddiisa ayaa geeriyooday kadib markii ay kasoo dhaceen dhismayaal dhaadheer, iyadoo ehelkoodu dalbadeen in si qoto dheer loo baaro kiiskooda.

Gabdho kale oo goobtaas ka shaqeeya ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in labada marxuum si ula kac ah looga tuuray dabaqyada markii ay ka horyimaadeen falalka qaar oo lagu qasbay.

Kiiskan ayaa gilgilay gudaha Uganda, iyadoo baarlamaanka iyo masuuliyiin dowladda ka tirsan ay ku sifeeyeen “arrin argagax leh”, isla markaana ballanqaaday in si dhow ula shaqayn doonaan booliska Imaaraadka iyo Interpol si cadaalad loo horgeeyo shaqsiyaadka shabakadan maafiyada ah ku lugta leh.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaaliya iyo Sacuudiga oo fulinaya qorshe culus + Sawirro
QORAALKA XIGA
Swan oo la kulmay wasiirka amniga kadib qalalaasihii ka dhacay Muqdisho
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved