Madaxda Xamaas oo ka bad-baaday weerarkii Israa’iil ee Doha – Balse yaa lagu dilay?

Doha (Caasimada Online) – Hoggaanka Xamaas ayaa ka badbaaday “isku day dil oo fulaynimo ah” oo Israel ay ka fulisay caasimadda Qatar ee Doha, sida uu Suhail al-Hindi, oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas, u sheegay taleefishinka Al Jazeera.
Laakiin al-Hindi wuxuu xaqiijiyay in dad dhowr ah ay ku dhinteen duqeynta, oo ay ku jiraan wiilka iyo agaasimaha xafiiska hoggaamiyaha Xamaas, Khalil al-Hayya.
Wuxuu sheegay in kooxda Falastiiniyiinta ay maamulka Mareykanka u arkaan inuu mas’uul ka yahay weerarka, kaasoo ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar “sida ugu adag” u cambaaraysay. Doha waxay weerarka ku tilmaantay “xadgudub bareer ah oo ka dhan ah dhammaan shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah”.
“Dowladda Qatar waxay caddaynaysaa in aanay u dulqaadan doonin dhaqankan taxadar la’aanta ah ee Israel iyo faragelinta joogtada ah ee ay ku hayso amniga gobolka, iyo sidoo kale tallaabo kasta oo lagu beegsanayo amnigeeda iyo madax-bannaanideeda,” ayuu yiri afhayeenka wasaaradda, Majed al-Ansari, bayaan uu soo saaray.
Hoggaamiyeyaasha Xamaas, sida uu sheegay al-Hindi, waxay kulmayeen iyagoo rajo wanaagsan ka qaba hindisaha xabbad-joojinta ee Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, kaasoo in ka yar labo sano ay ku dhinteen in ka badan 64,000 oo Falastiiniyiin ah.
Weerarka Doha ayaa ahaa ugu horreeyay ee noociisa ah oo Israel ay ka fuliso dalka Qatar, oo ah dhexdhexaadiye muhiim ah oo ka shaqeeya wadahadallada xabbad-joojinta ee u dhexeeya Israel iyo Xamaas, sidoo kalena uu ku yaallo saldhigga milateri ee ugu weyn Mareykanka ee gobolka, Saldhigga Cirka ee Al Udeid (Al Udeid Air Base), oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ayaa war-saxaafadeed ku xaqiijiyay in milateriga Israel uu Talaadadii weerarka ka fuliyay Doha, uuna ku beegsaday hoggaamiyeyaasha Xamaas.
Wariyaha Al Jazeera, Nida Ibrahim, oo ka soo warramaysa Doha, ayaa sheegtay in weerarkan aan noociisa horay loo arag ee lagu qaaday magaalada, oo martigelisay wadahadallada xabbad-joojin suurtagal ah oo ka dhacda Gaza, uu muujinayo sida ay Israel “ugu dhiirratay” inay “fuliso xasuuq haddana ay isaga baxsan karto cawaaqib la’aan”.
Israel waxay duqeymo ka wadday Gaza, Lebanon, Yemen iyo Syria, sidoo kalena waxay weerarro maalinle ah ka fulinaysay Daanta Galbeed ee la haysto ee Falastiin.
Xoghayaha Warfaafinta ee Aqalka Cad, Karoline Leavitt, ayaa weriyeyaasha u sheegtay in milateriga Mareykanka uu Trump ku wargeliyay in Israel ay weerarayso Xamaas, oo ku sugneyd xaafad ka tirsan Doha, caasimadda Qatar.
“In si kali-talisnimo ah loo duqeeyo gudaha Qatar, oo ah dal madaxbannaan oo xulufo dhow la ah Mareykanka, kaasoo si hagar la’aan ah oo geesinimo leh khatar ugu jira sidii aan nabadda u dhexdhexaadin lahayn, ma horumarinayso danaha Israel iyo Mareykanka,” ayay tiri. “Si kastaba ha ahaatee, ciribtirka Xamaas, oo ka faa’iidaysatay dhibaatada dadka ku nool Gaza, waa hadaf qiimo leh.”
Leavitt waxay sheegtay in Trump uu “si degdeg ah u amray” Ergeyga Gaarka ah Steve Witkoff inuu Qatar ku wargeliyo weerarka.