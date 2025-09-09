25.1 C
Mogadishu
Tuesday, September 9, 2025
Wararka

Ninkii ka dambeeyay qaraxii madaxweyne Xasan Sheekh ee Ceelgaabta oo la dilay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda NISA oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa ka warbixisay duqeyn culus oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose, laguna dilay ninkii soo abaabulay qarixii 18-kii Maarso 2025, Madaxweyne Xasan Sheekh lagula eegtay isgoyska Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho.

NISA ayaa magaca sarkaalka la khaarijiyay ku sheegtay Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrax, oo sidoo kale lahaa magacyada afgarashada (Khaalid Dheere, Khaalid Dacas, Macallin Siciid, Timo-jilac iyo Maxamed Sahal).

Ninkan oo bartilmaameed ahaa ayaa lagu dilay duqeyn ay dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Ugunji ee gobolka Shabeellaha Hoose.

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in horjoogahan lagu raadjoogay tan iyo markii uu dhacay qaraxii uu ka badbaaday Xasan Sheekh, waxaana sidoo kale uu ka dambeeyay qaraxyo kale oo shacabka lagu dhibaateeyay, sida lagu xusay qoraalka.

Wararka ayaa sheegaya in gaari NOAH oo uu la socday horjoogahan lagu duqeeyay agagaarka deegaanka Ugunji oo hoos-tagta degmada Qoryooley, halkaas oo ugu dambeyn lagu Soo afjaray.

Hoos ka akhriso warsaxaafadeedka oo dhammeystiran;-

War Saxaafadeed

Muqdisho, September 09, 2025: Howlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) iyo Saaxiibada caalamka oo ka dhacay deegaanka Ugunji ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu dilay horjooge Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrax, oo sidoo kale lahaa magacyada afgarashada (Khaalid Dheere, Khaalid Dacas, Macallin Siciid, Timo-jilac iyo Maxamed Sahal).

Horjoogahan oo ahaa maskaxdii ka dambaysay qaraxii ka dhacay Isgoyska Ceel-gaabta kaas oo lagu weeraray kolonyada Madaxweynaha JFS, 18-kii Maarso 2025, ayaa galabta lagu soo afjaray howlgal bartilmaameed ahaa oo lagu beegsaday Gaari Noah ah oo ay saarnaayeen isaga iyo dhagar-qabe kale.

Horjoogaha ayaa sidoo kale ku lug lahaa Qaraxyo iyo falal kale oo amni-darro ah kuwaas oo dad shacab ah lagu dhibaateeyay, waxaana si toos ah loogu raad joogay tan iyo markii uu dhacay Qaraxii Ceel-gaabta.

NISA waxa ay soo gudbin doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xogta howlgalka iyo dhagartii horjoogahan.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Sidee looga fal-celiyay ka qayb-galka Xasan Sheekh ee biyo xireenka Itoobiya?
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved