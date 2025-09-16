CaalamkaWararka

Madaxweyne Al-Sharca oo qaadaya tallaabo dalkiisa mamnuuc ka ahayd 60 sano

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked
A handout picture released by Syria's transitional government shows the country's new leader Ahmed al-Sharaa waiting for the arrival of Spain's foreign minister at the presidential palace in Damascus on January 16, 2025. Spain's top diplomat raised his country's flag at embassy in Damascus on January 16, more than a decade after Madrid suspended diplomatic activity and as Western countries resume ties following Assad's ouster. (Photo by Syria's Transitional Government / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Syria's Transitional Government " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Share

Dimishiq (Caasimada Online) – Madaxweynaha Suuriya, Axmed Al-Shaarac ayaa ka qayb-galaya kalfadhiga 80-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, kaas oo lagu qabanayo magaalada New York inta u dhexeysa 22–30-ka September.

Warbaahinta rasmiga ah ee SANA ayaa xaqiijisay in Madaxweynaha safarkiisa ku wehlinayaan Wasiirka Arrimaha Dibadda, Ascad Xasan al-Shaybaani iyo wafdi diblomaasiyadeed oo heer sare ah.

Kalfadhigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee madaxweyne Suuriyaan ah ka soo muuqda Golaha Guud ee Qaramada Midoobay tan iyo sanadkii 1967.

Madaxweyne Al-Shaarac iyo Wasiir al-Shaybaani ayaa inta lagu jiro booqashadan ka qayb qaadan doona shirar iyo kulammo badan.

Sidoo kale waxay kulamo la yeelan doonaan wada-hadallo madaxda dalalka iyo hoggaamiyeyaasha wafdiyada ka qayb-galaya kalfadhiga.

Axmed Al-Shaarac oo xukunka dalkaas kala wareegay Bashar Al-Asad bishii December 2024 ayaa hirgeliyay isbeddello ballaaran.

Isbeddelladaas ayaa horseeday in Suuriyaan badan ay dib ugu soo laabtaan dalkooda, inkastoo Suuriya muddo dheer uga maqneyd Golaha Guud kadib dagaalkii Israa’iil kula wareegtay buuraha Goolaan sanadkii 1967.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xogta natiijada kulankii Xasan iyo Erdogan ee Doha + Sawirro
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved