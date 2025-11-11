28.9 C
Mogadishu
Tuesday, November 11, 2025
Wararka

Madaxweyne Xasan Sheekh oo si rasmi ah ugu biiray…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ugu biiray barta TikTok, taasoo dhalisay hadal heyn xooggan oo ka dhex abuurantay bulshada.

Furitaanka akoon rasmi ah oo lagu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya ayaa loo arkaa dadaal ay Villa Soomaaliya ku doonayso inay si dhow ula xiriirto dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida weyn u isticmaala TikTok.

Muuqaalkii ugu horreeyay ee Madaxweyne Xasan Sheekh uu soo dhigay barta ayaa si weyn looga falceliyay, waxaana daawaday kumannaan qof oo intooda badan dhalinyaro ah.

Tallaabadan ayaa sidoo kale dhalisay dood ku saabsan sida madaxda Soomaaliyeed uga faa’iideysan karaan baraha bulshada ee casriga ah, si ay u gaarsiiyaan farriimahooda shacabka.

TikTok ayaa noqday meel ay siyaasiyiinta caalamka ku gaaraan malaayiin qof, iyagoo aan u baahnayn warbaahinta caadiga ah sida raadiyaha iyo telefishanka.

Hoggaamiyeyaal caalami ah, sida Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy iyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa horey u adeegsaday TikTok si ay u gaarsiiyaan fariimahooda dhallinyarada iyo taageerayaashooda.

Kusoo biirista Madaxweyne Xasan Sheekh ee TikTok waxay muujinaysaa in dowladda federaalka ay diyaar u tahay inay la qabsato isbeddellada dhijitaalka ah ee caalamka, si gaar ahna ula xiriirto jiilka cusub ee Soomaalida.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Shirqool lagu khaarajin lahaa madaxweynaha Suuriya oo la fashiliyey
QORAALKA XIGA
Shaqada garoonka diyaaradaha Muqdisho oo maanta hakad ku yimid + Sababta
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved