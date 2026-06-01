Magaalada Baydhaba oo bandow lagu soo rogay iyo amarro culus oo soo baxay

Baydhaba (Caasimada Online) – Magaalada Baydhaba ee xarunta Gobolka Baay ayaa lagu soo rogay bandow culus oo caawa dhaqangalaya, sida uu ku dhawaaqay Wasiirka Amnig Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan (Joon).
Wasiirka oo shir jaraa’id u qabtay Wariyeyaasha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay awaamiiir culus oo uu maamulku soo saaray, maadaama la galayo doorashooyin guud.
Joon ayaa sheegay in bandowga uu bilaanayo 7:00 habeenimo uuna soconayo ilaa Salaadda Subax, isla markaana uu quseeyo dhamaan shacabka, iyada oo la joojiyay isku socodka guud ee magaalada Baydhaba.
Ujeedka waxa uu ku sheegay in la sugayo amniga, maadaama loo diyaar garoobayo doorashada guddoonka Baarlamaanka iyo mida Madaxweynaha oo dhawaan lagu qaban doono halkaasi.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in wax hub ah aan lagu dhex wadan karin magaalada, si looga hortago fal kasta oo amni darro ah, isla markaana lagu carqaladeynayo amniga iyo hufnaanta doorashooyinka.
Waxaa kale oo uu farriin u diray dadka deegaanka oo uu ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamiirta soo baxday, ayna la shaqeeyaan ciidamada ammaanka.
Baydhaba waxaa haatan ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed, kuwaas oo wada howlgallo guud oo amni xaqiijin ah, waxayna isku fidiyeen gudaha iyo daafaha magaaladasi.
Dhawaan ayay ahayd markii magaaladan ay soo weerareen ciidamada daacadda u ah Cabdicasiis Lafta-gareen, kuwaas oo dagaal la galay ciidamada dowladda, iyada oo dib loo celiyay kadibna khasaare loo gaystay.