Mareykanka oo soo saaray xeer quseeya Soomaalida dooneysa fiisaha socdaalka

Muqdisho (Caasimada Online) — Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya fiisaha socdaalka Maraykanka ayaa laga bilaabo 1-da Nofeembar 2025 lagu qasbi doonaa inay u safraan Nairobi si ay halkaas ugu galaan wareysiyada, kadib markii Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ay ku dhawaaqday xeerar cusub oo ballaaran.
Isbeddelkan siyaasadeed wuxuu dhigaya in dhammaan codsadeyaasha looga baahan yahay inay wareysiga fiisaha ku galaan xarunta qunsuliyadda Maraykanka ee mas’uulka ka ah dalka ay ku nool yihiin, ama — haddii ay doortaan — dalka dhalashadooda. Soomaaliya oo aan lahayn safaarad Maraykan oo si buuxda u shaqaysa, ayaa Nairobi loogu asteeyey xarunta dhexe ee habaynta codsiyada.
Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa hadda qaban doonta wareysiyada fiisaha socdaalka ee aan kaliya Kenyanka ahayn, balse sidoo kale muwaadiniinta ka imaanaya Soomaaliya iyo Koonfur Suudaan. Muwaadiniinta Eritrea waxaa lagu qaabili karaa Nairobi ama Addis Ababa, halka kuwa Suudaan loo gudbin doono Qaahira. Muwaadiniinta Suuriya ayaa loo dirayaa Amman, halka xaalado gaar ahna loogu oggolaan karo Beirut.
Qorshayaal la mid ah ayaa caalamka laga hirgeliyey: Afghanistaan waxaa lagu qaabili doonaa Islamabad, muwaadiniinta Belarus magaalada Warsaw, kuwa Haiti Nassau, Iran Abu Dhabi, Ankara ama Yerevan, Venezuela Bogotá, Yemen Djibouti, halka Zimbabwe ay wareysiyada ku geli doonaan Johannesburg.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in isbeddelkan loogu talagalay in lagu mideeyo habraacyada fiisaha, isla markaana loo caddeeyo muwaadiniinta ka imaanaya dalalka aan lahayn adeegyo qunsuliyadeed oo joogto ah. Hore, qaar ka mid ah codsadeyaasha ayaa dooran jiray meelo kale oo saddexaad oo u fudud wareysiga.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha bani’aadannimo, caafimaad ama siyaasadda dibadda ayaa weli la tixgelin doonaa, balse codsadeyaasha waa inay keenaan caddeymo xooggan oo taageeraya codsigooda in wareysiga lagu qabto meel ka baxsan xarunta loo asteeyey.
Xeerarkan cusub ma saamayn doonaan ballamaha hore loo qabtay. Xarunta Qaranka ee Fiisaha (National Visa Center – NVC) ayaa sii wadi doonta dejinta ballamaha cusub iyadoo la raacayo tilmaamaha la cusboonaysiiyey. Kuwa doonaya inay kiisaskooda u wareejiyaan kadib ballan-dejin waa inay soo gudbiyaan Foomka Baaritaanka Dadweynaha (Public Inquiry Form) ee NVC.
Isbeddeladan ayaa sidoo kale lagu dabaqi doonaa codsadeyaasha fiisaha lottery-ga (Diversity Visa – Green Card Lottery) laga bilaabo barnaamijka DV-2026, taas oo micnaheedu yahay in guuleystayaasha Soomaaliyeed ay khasab ku tahay inay wareysiyadooda ku galaan Nairobi.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku boorrisay dhammaan codsadeyaasha inay si joogto ah ula socdaan bogagga safaaradaha iyo qunsuliyadaha si ay u helaan warbixinno ku saabsan shuruudaha fiisaha, adeegyada iyo xaaladda shaqo. Waxaana lagu adkeeyey in tilmaantan cusub ay meesha ka saarayaan dhammaan hannaankii hore ee ku saabsanaa habaynta wareysiyada fiisaha socdaalka.