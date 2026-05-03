Maxaa ka jira in loo hanjabay Cabdullahi Sanbaloolshe?

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka ee (NISA) Cabdullahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlayay wararka sheegaya in dowladda ay ugu hanjabtay xarig, kadib markii si weyn loogu baahiyay baraha bulshada.
Sanbalooshe ayaa beeniyay in hajabaad uu kala kulmay dowladda, isaga oo wararka la baahiyay ku tilmaamay waxba kama jiraan.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dambi ay tahay in la faafiyo warar been abuur ah, isaga oo ku baaqay in laga fogaado marin habaabinta bulshada.
“Si xun wax u sheeg sixir waa ka daran yahay. Waxaan cadeynayaa in uu wax kama jiraan iyo been abuur yahay wararka meelaha qaar lagu soo qoray ee sheegaya in la ii hanjabay”. ayuu yiri agaasimihii hore ee Hay’adda Sirdoonka.
Sidoo kale wuxuu intaas kusii daray “Been abuurku waa dambi weyn, waana waajib in laga fogaado!”.
Cabdullahi Sanbaloolshe oo kamid ahaa saaxibada aadka ug dhowaa madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maalmo kahor kasoo muuqday shirarkii mucaaradka ee looga soo horjeeday qorshaha ay wadda Villa Soomaaliya.
Horay Sanbaloolshe ayaa sidoo kale qoraallo usoo saaray ku dhaleeceeyay dowladdii uu ka tirsanaa, isaga oo walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee sii cakirmeysa ee dalka, maadaama ay sii kordhayaan khilaafaadka taagan.
Waxaa kale oo uu xilligaas digniin culus kasoo saaray jihada uu dalka aaday, isaga oo tilmaamay in sida ay wax ku socdaan aysan sax aheyn.