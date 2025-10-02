Maxaa laga filan karaa wada-hadallada Xasan iyo Axmed Madoobe?

Kismaayo (Caasimada Online) – Hadal-heyn xooggan ayaa ka dhalatay wada-hadallada haatan u socda madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo hadda muujiyay isku dhawaasho, maadaama uu horay khilaafkooda isugu beddalay gacan ka hadal, kadib dagaalkii Raaskambooni iyo midkii degmada Beledxaawo ee dhaliyay khasaaraha xooggan.
Shaafici Yuusuf Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa si weyn u boggaadiyay dadaallada socda iyo inay tanaasul sameeyaan labada dhinac, si xal lwaara oo gaaro.
“Haddii aadan awoodin inaad ka adkaato xittaa cadowgaaga waxaa la yiri la heshii qof walaalka ah iskaba dhaafee maxaa yeelay rag sidiisaba wuxuu walaalow ku dhaamo ma jirto” ayuu yiri Shaafici Yuusuf.
Sidoo kale, wuxuu rajo wayn ka muujiyay inay guuleysan karaan wada-hadallada Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe oo lagu wado inay sku arkaan magaadla Kismaayo.
Waxaa kale oo uu ku taliyay in marka hore labada dhinac ay ka laabtaan warqadihii ay horay usoo saareen ee uu midba mid kale ku sheegay inuu yahay “dambiile qaran”.
“Wada-hadallada waa lagu guuleysanayaa 100% wax iska tiknikaal ah ayaa jira horta in laga laga noqdo warqadihii ina hebel iyo ina hebel, kadibna Soomaalinimo loo wada-hadlo” ayuu sii raaciyay.
Dhinaca kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in safarkii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu waday inuu Jimcaha ku tago magaalada Kismaayo uu shaki ku jira, kadib markii caqabado siyaasadeed soo baxeen oo quseeya xiriirka Dawladda Federaalka iyo maamulka Jubaland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ku dhow socdaalka.
Wafdiga hordhaca ah ee madaxtooyada iyo ciidanka ilaaladiisa oo shalay qorshuhu ahaa in ay Kismaayo gaaraan ayaan weli safrin, waxaana dib u dhaca loo sababeeyay in aan la fulin tallaabooyin hordhac u ahaa socdaalka Madaxweynaha. Madaxtooyada ayaa lagu waday inay soo saarto warqad ku saabsan mowqifkeeda muddada xil-haynta madaxweyne Axmed Madoobe, arrin khilaaf dhalisay.
Jubaland waxay dalbatay in wadahadalada Kismaayo ka dhaca aysan ku jirin dood ku saabsan sharciyadda doorashadii uu Axmed Madoobe kusoo baxay. Shuruuddan, oo la sheegay in lagu soo daray wadahadalada kadib kulan dhexmaray Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, ayaa noqotay mid caqabad ku ah socdaalka Madaxweynah
Si kastaba ha ahaatee, dib u dhaca socdaalka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo caqabadaha taagan ayaa muujinaya in wadahadalladii muddada todobaadyada la hadal-hayay ay ku jiraan xaalad adag oo aan wali la xallin.