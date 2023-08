Maxaad ka ogtahay wasaaradda keliya ee DF ee ka baaqsatay kaalmo caalami ah

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya dalka ay dadkiisa 100% Muslimka yihiin waxaa dowlad ahaan inta badan caawiya dunida reer galbeedka. Dhismaha, mushaaradka, tababarada, difaaca iyo qeybo badan oo kamid ah dowladnimada Soomaaliya waxay weli ku tiirsan tahay kaalmo caalami ah.

Marka aad eegto kaalmada reer galbeedka ee dowladda Soomaaliya, mid kamid ah wasaaradaha durba kugu soo dhacaya in aan lagu nooleyn kareyn gacan reer galbeed ka timid waa wasaaradda Diinta iyo Awqaafta, halkan waxaa hadda madax ka ah Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.

Dad badan oo Soomaali ah waxay muddo su’aal ka qabeen sida ay isku qaban karto micnaha ay wasaaradan u taagan tahay iyo doorka reer galbeedka ee kabka dowladda Soomaaliya.

Waxaa jiray tallooyin la xiriiray in wasaaradda Diinta iyo Awqaafta in musharaadkeeda, fikirkeeda, socodsiinteeda, maalgelinteeda iyo wax walba oo la xiriira in laga dhigo wax Soomaalida bixiso maadaama ay xambaarsan tahay magac sharfan laguna qabanaayo shaqo aan laga sugeyn inay reer galbeedka si dhab ah u kaalmeeyaan.

Shalay waxaa la dhagax dhigay xarun gaar ah oo loo dhisayo wasaaradda, taas oo hore ula daganeyd wasaaradda cadaaladda, waxa ugu weyn ee maanta xiisaha leh waa in lacagta lagu dhisayo xaruntaan in aanay ka imaanin reer galbeed balse laga aruuriyay shaqooyinkii ay wasaaradda qabatay sanadkii uu joogay Mukhtaar Roobow oo uu ku jiro adeegii Xajka.

Lacag dhan hal milyan iyo boqol & konton kun oo dollar ayuu sheegay wasiir Mukhtaar Roobow inay ku jirto akoonka wasaaradda, taasina ay tahay mid aan ajnabi bixin balse kasoo xarootay adeegyadii ay qabteen, laguna dhisaayo xarunta wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya.

Dhismahan wasaaradda loo dhagax dhigay ayaa ah shan dabaq, oo aad u qurxoon, taasi oo qorshuhu yahay in la dhameystiro muddo ka yar laba sanno, sida uu sheegay wasiir Roobow.

“Waxaa gacanta ku haynaa oo maalmo dhow la arki doona Machadka Isbaheysiga Islaamka oo gacanta ku hayaan khubaro ay wasaaradda u dirtay. Maanta waxaa noo sharaf ah oo Soomaali oo dhan sharaf u ah in maanta la dhagax dhigo wasaaraddii Awqaafta iyo Arrimaha Diinta.”