Maxay DF ka tiri falkii loo gaystay Samiira iyo tacaddiyada ka socda Galmudug

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa ka hadashay kiisas kala duwan oo dhawaan ka dhacay gobollada Sanaag iyo Galgaduud, kuwaas oo lagula kacay carruur iyo dumar Soomaaliyeed.
Bayaanka Wasaaradda ayaa waxaa ugu horreyn si xooggan loogu cambaareeyay falkii arxan darrada ahaa ee lagula kacay Samiira Cabdikariin Maxamuud oo 11 jir ahayd, taas oo dhawaan dhibaato xooggan loogu gaystay deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag.
Wasaaradda ayaa sheegtay in falkaas uu muujinayo in la buriyay xuquuqda carruurta ay u leeyihiin in ku noolaaan meel ka nabadoon tacaddiyada iyo xadgudubyada.
“Falka naxtinta leh ayaa ah mid ka dhan ah bani’aadanimada, islamarkaana si cad u burinaya xuquuqda carruurta ee ay u leeyihiin inay ku noolaadaan bulsho nabad ah oo ka xor ah tacaddiyada iyo xadgudubyada” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda.
Sidoo kale, waxay ugu baaqday laamaha amniga Puntland oo soo qabtay eedeysanayaasha inay tallaabo ka qaadaan, ayna si deg-deg ah u horgeeyaan maxkamadda ku shaqada leh.
“Wasaaraddu waxay ku boorineysaa hay’adaha cadaaladda in eedeysanayaasha si degdeg ah loo horgeeyo sharciga, lana marsiiyo ciqaabta uu sharcigu dhigayo” ayaa lasii raaciyay.
Dhinaca kale, Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ayaa ka hadashay dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka taagan gobollada dhexe, gaar ahaan dilalka loo gaysanayo haweenka iyo carruurta oo kusoo badanaya deegaannada maamulka Galmudug.
Waxa ay ugu baaqday bulshada inay taxadar sameeyaan, isla markaana ay soo wargeliyaan laamaha amniga cid kasta oo dhibaato ku ah carruurta iyo haweenka deegaanka.
“Wasaaraddu waxay ugu baaqeysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay feejignaadaan, islamarkaana si degdeg ah usoo sheegaan cidkasta oo lagu tuhmayo in lagu tuhmayo tacaddiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta”.
Waxaa kale oo ay ku dartay “Waxaa muuqata kororka kiisaska noocaan ee soo noqnoqday saddexdii bilood ee u dambeeyay, taasoo u baahan in si wadajir ah looga hortego”.