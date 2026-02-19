29.9 C
Mogadishu
Thursday, February 19, 2026
Wararka

Maxay ka dhigan tahay in shirka DF iyo mucaaradka lagu qabto Villa Somalia?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah martigelisay furitaanka shir weyn oo siyaasadeed, kaas oo u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Hoggaanka Golaha Mustaqbalka, oo ay ku jiraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.

Qabsoomidda shirka ee gudaha Madaxtooyada ayaa ka dhigan mid muujineyso hore u socodka dowladnimada Soomaaliya, waxaana dhinaca kale loo arkaa guul siyaasadeed oo usoo hoyatay kooxda Villa Somalia oo iyagu dadaal geliyay in shirka ay martigeliyaan, si loogu qabto xarunta dalka looga arrimiyo, taas oo maanta dhacday.

Xubnaha Golaha Mustaqbalka iyo madaxda maamullada mucaaradka ayaa horey uga caga-jiidayay inay galaan dhimshaa xarunta madaxtooyada, balse wadahadallo horudhac ahaa oo dhacay Talaadadii ayaa lagu xalliyay tabashooyinkaas, iyadoo damaanad amni oo buuxda la siiyay madaxdaas.

Kulanka maanta oo furmay xilli barqadii ah, ayaa ku bilaabmay hab-maamuus uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa Ra’iisul wasaaraha, Taliyaha NISA iyo qaar kamid ah Golaha Wasiirrada.

Xildhibaan Ilyaas Sheekh Axmed oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa si gooni ah arrintan ugu amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ku adkeystay in la’isugu tego Xarunta Villa Soomaaliya, waxaa sidoo kale uu tanaasulkooda uga mahadceliyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland

“Waa ku mahadsanyahay MD Hassan Sheikh in uu ku adkeeysto in kulan ka uu la leeyahay xubno ka mid ah mucaaradka uu ka dhaco Villa Somaaliya. Go’aan qaadashadaasna wuxuu ugu hiiliyay sifaha Dowladnimada dalka. Waa ku mahadsanyihiin MD Puntland & Jubbaland in ay ka tanaasulaan mowqif-koodii hore ee ahaa Xalane halagu shiro. Go’aan qaadashadaasna waxeey ugu daneeyeen Dowladnimada dalka” ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray xildhibaanka.

Waxaa kale oo uu ku daray “Intaas kadib, taladu waxeey tahay in la heshiiyo oo sidaas loogu daneeyo horusocodka hanaanka dowladnimada dalka si wadajir ah”.

Dhankiisa guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, Taabid Cabdi Maxamed ayaa boggaadiyay in shirka lagu qabto Madaxtooyad Qaranka, isaga oo dhinacyada ugu baaqay inay eegaan danaha guud ee daddka iyo dalka.

“Waa ifafaalo wanaagsan kullanka maanta ka furmay Guriga Ummadda (Villa Somalia) ee u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Golaha Mustaqbalka. Ujeedku yuusan noqon in lakala adkaado balse diiradda la saaraa dannaha qaranka ee doorasho hufan, gurmadka abaarraha, adkaynta midnimada, illaalinta gobonnimada iyo amniga qaranka” ayuu isna yiri Taabid Cabdi.

Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo natiijada kasoo baxda shirkan ay go’aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xallinta khilaafyada ragaadiyay geeddi-socodka dowlad-dhiska.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo shaqada ka joojisay diyaarado ka howlgala Soomaaliya + Sababta
QORAALKA XIGA
Wasiir Jaamac oo war kasoo saaray go’aanka Golaha Wasiirrada
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved