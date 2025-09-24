WararkaXulka

Maxkamadda Ciidamada oo la horgeeyay askar loo haysto kiis xasaasi ah oo hadal-heyn dhaliyay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda Ciidamada Qalaba Sida ayaa guda gashay dhageysiga kiis xasaasi ah oo baraha bulshada iyo warbaahinta ka dhaliyay hadal-heyn xooggan, kaas oo ka dhan ah labo Askari oo ka tirsan Xoogga dalka dalka, kuwaas oo loo haysto in ay sameeyeen saxiix aysan xaq u lahayn oo ay ku dhimatay gabar xaamilo ahayd.

Labada eedeysane oo lagu kala magacaabo Dable Xoogga Maxamed Muxudiin Cali iyo Dable Xoogga Cabdisalaan Xuseen Maxamed ayaa kiiskan eedeysane ka ah, waxaana si gaar ah loogu haystaa geerida Marxuumad Nimco Muuse Axmed oo uur lahayd, isla markaana 31-kii Maarso 2025 ku dhimatay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.

Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada ayaa labada nin ku eedeysay in ay iska dhigeen seyga gabdha iyo walaalkeed, kadibna saxiixay in la qalo, balse nasiib darro waxa ay ku geeriyootay isbitaalka intii lagu guda jiray kala bad-baadinta iyada iyo ilmaha ku jiray caloosheeda.

Sidoo kale inta ay doodda socotay waxaa la wareystay eedeysanayaasha oo sheegay in bani’adanimo ay u sameeynayeen gabadha, ayna u sheegtay in wax ehel ah aanay u joogin Muqdisho, sidoo kalena ninkeeda oo askari ah uu ku maqan yahay furimaha dagaaka.

Xafiiska xeer ilaalinta ayaa goobta kusoo bandhigay caddeymo ay ku jiraan muuqaal labada askari laga duubay, markii ay saxiixayeen qaliinka lagu sameeyay marxuumadda, iyadoo sidoo kale la wareystay dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen.

Intaas kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur (Shuute) oo fadhiga soo xiray, wuxuuna sheegay in go’aanka kama dambeysta ah ay dib kasoo shaacin doonto Maxkamaddu.

Haddaba sidee looga falceyay kiiskan xasaasiga ah ee abuuray hadal-heynta?

Kamaal Shariif: “Waa rag fiican waa dadaaleen, laakiin Soomaalida horaa u tiri khayr ha sameyn shar kuuma timaadee”.

Cali Yare: “Meshaan waxaa iiga muuqato dayacaad aad u weyn oo ay waalidka sameeyeen xaqiiqdii. Waa dhacdo ayaan darro ah, bal qiyaas gabar yar oo waalidkeed dayaceen oo Xamar joogta, Wlhi rafaad ayey martay marxuumada, Allaha u naxariisto”.

Safwa Salaad: “Somalia laga helaa reer ku nacay adoo nool, kadib diyadaadii usoo doonta dadkii ku caawiyay”.

Cabdullahi Biikoole: “Dowladnimo waa taa sharcigaa lays barayaa, wiilasha waxey qaadeen masuuliyad ay naftooda qatar u gashay, isbitaalkana wuu saxnaa. Waxaan baraneynaa sharciga”.

Jamiila Faarax: “Raggan qalad malahan gabdha waa u dadaaleen laakiin qadarta lama celin karo dadka ku haystana waa gun runtii”.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Saddex horjooge oo Shabaab ah oo hal goob lagu dilay
QORAALKA XIGA
Xasan oo xaqiijiyay in ciidamo ka socda DF ku sugan yihiin Puntland + Ujeedka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved