Maxkamadda G/Banaadir oo ku dhacday qalad yaab leh xilli ay baafineyso 14 qof

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda gobolka Banaadir oo soo saartay baafin ay ku dalbaneyso in 14 xubnood loo haysto dacwad ay cadaalad horyimaadan, ayaa waxay ku dhacday qalad dad badan ka yaabiyey.

Qoraalka kasoo baxday maxkamadda oo aheyd in si fiican loo hubiyo kahor inta uusan warbaahinta usoo gudbin ayaa waxaa ka muuqday qaladaad dhowr ah oo ay ugu weyn tahay in muddada xubnahaan loo qabtay inay ku horyimaadan maxkamadda oo dhameyd 30 maalmood la siiyay taariikh ku eg 16/11/2024, taasi oo ka badan muddada ku qoran qoraalka ee 30 maalin ah.

Sida muuqata waa qalad ka dhacay garsoorka warqaddan soo saaray, balse arrinta yaabka leh ayaa ah in maxkamadda gobolka ay kasoo baxdo warqad aan la hubin, islamarkaana lagu baahiyo warbaahinta dowladda, ayada oo markale aan la hubin, taasi oo ka dhigan in ay ugu soo baxday “sii daa uun”.



Haddaba, maxay tahay baafintan iyo xubnaha ay raadineyso maxkamadda in garsoorka horyimaadan.

Xubnaha la baafinayo oo dhan 14 qof ayaa loo haystaa dacwo madani ah oo ay qeyb ka yihiin.

Maxkamadda oo soo bandhigtay magacyada xubnaha ay baafinta saartay ayaa waxaa loo haysto dacwad la xiriirta dhaxaltooyo, ayada oo loo qabtay muddo ku siman 30 maalmood.

“Maxkamadda gobolka Banaadir ayadoo cuskanaysa qodobada 108,101, xeerka habka madaniga Soomaaliyeed (XHMS) waxay ku wargalinaysaa dadkaan in ay maxkamadda gobolka taallo dacwo madani ah oo ay qeyb ka yihiin, ayna soo gudbiyeen dhaxaltooyada Marxuum Xersi Jaamac Shirwac.”

Sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalka “Waxaa la idin farayaa in maxkamadda ku hortimaadaan muddo 30 maalin ah. Maxkamadda waxay qaadi doontaa tallaabo sharciga waafaqsan.”

Hoos ka aqriso magacyada xubnaha ay baafinta saartay maxkamadda;

1. Nasro Dayib Ismaaciil

2. Saleebaan Cabdiqaadir Xirsi Jaamac

3. Samsam Cabdiqaadir Xirsi Jaamac

4. Anna Cabdiqaadir Xirsi Jaamac

5. Falis Cali Nuur

6. Cabdimaalik Yaasiin Xersi

7. Cabdiwali Yaasiin Xersi

8. Fartuun Yaasiin Xersi

9. Muno Yaasiin Xersi

10. Marwo Yaasiin Xersi

11. Deeqo Yaasiin Xersi

12. Falis Yaasiin Xersi

13. Sacdiyo Yaasiin Xersi

14. Aniso Yaasiin Xersi