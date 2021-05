Midowga Yurub oo qoraal kulul kasoo saaray ciidanka weli ku sugan MUQDISHO

Muqdisho (Caasimada Online) – Ururka Midowga Yurub ayaa maanta dalbaday in ciidamada militariga laga saaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayada oo xiisaddii magaalada ka taagneyd ay yara qabowday.

Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga ayaa qoraal uu soo dhigay twitter ku yiri “In militariga laga saaro Muqdisho waa muhiimadda koowaad ee iminka. Dadka doonaya inay cayaaraan kaalin wanaagsan oo ku aadan doorashada waa inay ra’iisul wasaare Rooble ka taageeraan shaqadan muhiimka ah.”

“In Muqdisho lagu kala qeybiyo maleeshiyo ama ciidamo amni oo leh talis ka baxsan qadka talis guud ma caawineyso shacabka Soomaaliyeed,” ayuu yiri.

Demilitarise Mogadishu is the priority now. Those that want to play a positive role towards elections should support PM Roble in his key tasks. Division of Mogadishu with militias or out-of-line-of-command security forces is not helping Somali people

