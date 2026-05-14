Mucaaradka oo doonaya in Xamza lagu bedelo shaqsi door dhex-dhexaadnimo qaadan kara

Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay ku waramayaan ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in kooxda mucaaradka ay doonayaan in xilka ra’iisul wasaaraha lagu bedelo shaqsi qaadan kara door dhex-dhexaadnimo oo madaxweynaha ka madax-bannaan, sidii dhacday dowladdii madaxweyne hore Farmaajo.
Waxaa isweydiin mudan maadaama mucaaradka uu ku doodayo in dowladda waqtigeeda uu dhamaanayo 15-ka May sidee ku suurtagaleysaa in madaxweynaha uu magacaabo ra’iisul wasaare cusub baarlamaan-na uu ansixiyo.
Waxaa muuqanaysa in aragtida mucaaradka aysan ku dhisnayn dood sal adag. Si kastaba, mucaaradka ayaa isbedelka ra’iisul wasaaraha uga dan leh in si sahal ah la iskaga hor keeno madaxweynaha iyo wasiirkiisa koowaad, xilliga kala guurka ah. Halka madaxweynaha uu sii fahamsan yahay qorshahaasi.
Qorshahahaan xoogiisa ayaa loo badinayaa inuu yimid dhinaca Madaxweyne Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo beel ahaan qoondadooda uu ku fadhiyo.
Waxaa kale oo suuragal ah in lagu heshiiyo dhismaha xukuumad xil gaarsiin ah oo muxaafadka iyo mucaaradka ay iska dhex arkaan.
Dhinaca kale, warar hoose oo Caasimada heshay ayaa sheegaya in diblumaasiyiinta Mareykanka iyo Ingriiiska ay ku hanjabeen in hadii ay ku heshiin waayaaan talada dalka, ay dalalkooda kula laaban doonaan talada si Soomaaliya oo dhan go’aan looga gaaro.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah, maadaama lagu jiro xilli adag oo kala guur ah, iyadoo xiisadda dowladda iyo mucaaradka laga cabsi qabo inay isku rogto gacan ka hadal ka dhaca caasimada.