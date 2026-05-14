27.5 C
Mogadishu
Thursday, May 14, 2026
WararkaXulka

Mucaaradka oo doonaya in Xamza lagu bedelo shaqsi door dhex-dhexaadnimo qaadan kara

By Caasimada Online
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay ku waramayaan ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in kooxda mucaaradka ay doonayaan in xilka ra’iisul wasaaraha lagu bedelo shaqsi qaadan kara door dhex-dhexaadnimo oo madaxweynaha ka madax-bannaan, sidii dhacday dowladdii madaxweyne hore Farmaajo.

Waxaa isweydiin mudan maadaama mucaaradka uu ku doodayo in dowladda waqtigeeda uu dhamaanayo 15-ka May sidee ku suurtagaleysaa in madaxweynaha uu magacaabo ra’iisul wasaare cusub baarlamaan-na uu ansixiyo.

Waxaa muuqanaysa in aragtida mucaaradka aysan ku dhisnayn dood sal adag. Si kastaba, mucaaradka ayaa isbedelka ra’iisul wasaaraha uga dan leh in si sahal ah la iskaga hor keeno madaxweynaha iyo wasiirkiisa koowaad, xilliga kala guurka ah. Halka madaxweynaha uu sii fahamsan yahay qorshahaasi.

Qorshahahaan xoogiisa ayaa loo badinayaa inuu yimid dhinaca Madaxweyne Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo beel ahaan qoondadooda uu ku fadhiyo.

Waxaa kale oo suuragal ah in lagu heshiiyo dhismaha xukuumad xil gaarsiin ah oo muxaafadka iyo mucaaradka ay iska dhex arkaan.

Dhinaca kale, warar hoose oo Caasimada heshay ayaa sheegaya in diblumaasiyiinta Mareykanka iyo Ingriiiska ay ku hanjabeen in hadii ay ku heshiin waayaaan talada dalka, ay dalalkooda kula laaban doonaan talada si Soomaaliya oo dhan go’aan looga gaaro.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah, maadaama lagu jiro xilli adag oo kala guur ah, iyadoo xiisadda dowladda iyo mucaaradka laga cabsi qabo inay isku rogto gacan ka hadal ka dhaca caasimada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Lafta-gareen oo si adag uga digay dhaq-dhaqaaqa DF, farriina u diray b/caalamka
Caasimada Onlinehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved