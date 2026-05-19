28.9 C
Mogadishu
Tuesday, May 19, 2026
Wararka

Mucaaradka oo qaatay go’aan xasaasi ah oo ka dhan ah Xasan Sheekh

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay go’aan xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka, gaar ahaan marxaladda kala guurka ah ee la galay.

Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu sharci darro ku joogo Villa Somalia, isla markaana uu yahay Madaxweyne hore, sida ay hadalka u dhigeen.

Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Khayre oo goobta ka hadlay ayaa xusay in Madxweyne Xasan Sheekh uu lamid yahay Sheekh Shariif, ayna yihiin Madaxweynayaal hore oo dalka soo maray, sida uu ku dooday.

“Villa Somalia waxaa inoo fadhiyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ku dagan yahay sharci darro hadda Madaxweyne Shariif waa Madaxwene hore, Xasan Sheekhna waa Madaxweyne hore,” ayuu yiri Khayre.

Sidoo kle wuxuu sii raaciyay “Waxaan rabnaa inaan caddeyno dalka iyo dadka waxaa lagu xukumaa nidaam iyo sharci iyo igmashada shacabka Soomaaliyeed, sidaas daraadeed waqtigii loo igmaday Madaxweyne Xasan Sheekh waa soo idlaaday”.

Xasan Cali Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa walaac ka muujiyay xaaladda uu marayo dalka, isaga oo tilmaamay in aysan horay u dhicin marxaladdan oo kale.

“Xaaladda dalkani hadda uu maraayo sooma marin saddexdii isbeddal ee ugu dambeysay xilli kala guur ah oo sidaan u cakiran Soomaaliya,” ayuu mar kale yiri Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka.

Ugu dambeyn wuxuu farriin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isaga oo ugu baaqan inay indhaha kala furaan, isla markaana ay ka hortegaan khatarta soo socota, gaar ahaan rabitaanka shaqisga ee madaxda Villa Soomaaliya.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Mahad Salaad oo tegay Gubadley lana kulmay Taliye Saneey iyo…
QORAALKA XIGA
Safiirka dowladda Ruushka ee Soomaaliya oo tegaya + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved