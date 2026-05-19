Mucaaradka oo qaatay go’aan xasaasi ah oo ka dhan ah Xasan Sheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay go’aan xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka, gaar ahaan marxaladda kala guurka ah ee la galay.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu sharci darro ku joogo Villa Somalia, isla markaana uu yahay Madaxweyne hore, sida ay hadalka u dhigeen.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Khayre oo goobta ka hadlay ayaa xusay in Madxweyne Xasan Sheekh uu lamid yahay Sheekh Shariif, ayna yihiin Madaxweynayaal hore oo dalka soo maray, sida uu ku dooday.
“Villa Somalia waxaa inoo fadhiyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ku dagan yahay sharci darro hadda Madaxweyne Shariif waa Madaxwene hore, Xasan Sheekhna waa Madaxweyne hore,” ayuu yiri Khayre.
Sidoo kle wuxuu sii raaciyay “Waxaan rabnaa inaan caddeyno dalka iyo dadka waxaa lagu xukumaa nidaam iyo sharci iyo igmashada shacabka Soomaaliyeed, sidaas daraadeed waqtigii loo igmaday Madaxweyne Xasan Sheekh waa soo idlaaday”.
Xasan Cali Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa walaac ka muujiyay xaaladda uu marayo dalka, isaga oo tilmaamay in aysan horay u dhicin marxaladdan oo kale.
“Xaaladda dalkani hadda uu maraayo sooma marin saddexdii isbeddal ee ugu dambeysay xilli kala guur ah oo sidaan u cakiran Soomaaliya,” ayuu mar kale yiri Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka.
Ugu dambeyn wuxuu farriin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isaga oo ugu baaqan inay indhaha kala furaan, isla markaana ay ka hortegaan khatarta soo socota, gaar ahaan rabitaanka shaqisga ee madaxda Villa Soomaaliya.