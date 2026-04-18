Muxuu Lafta-gareen kala hadlay Xildhibaannada uu kula shiray Nairobi? + Sawirro

Nairobi (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa bilaabay kulamo-siyaasadeed oo ku aadan xaaladda maamulkaasi.
Lafta-gareen ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii ay ka adkaatay dowladda Soomaaliya kasoo muuqday warbaahinta, isaga oo kulan la yeeshay xildhibaannada labada gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulanka oo ahaa qado sharaf ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee Koonfur Galbeed iyo caqabadaha haatan taagan, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Cabdicasiis Lafta-gareen.
Labada dhinac ayaa ku ballamay in si wadajir ah in si wadajir ah looga wada shaqeeyo howlaha maamulka, loona faa’iideysto fursadaha jira.
“Waxaan maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya Casuumaad qado sharaf ah oo aan ugu sameeyey mudanayaasha labada Aqal ee BJFS iyo Siyaasinyiinta deegaanada Koonfur Galbeed. Kulanka ayaa waxaa ugu doodnay xaaladda guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, caqabadaha jira, iyo fursadaha horumarineed ee u baahan in si wadajir ah looga shaqeeyo” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Kulankan waxaa ka qayb-galay inta badan siyaasiyiinta iyo xildhibaannada mucaaradka ee horay ula safnaa ee madaxweyne Lafta-gareen, kuwaas oo siyaasad ahaan looga adkaaday loolankii soo socday ee Koonfur Galbeed.
Dowladda Federaalka ayaa haatan doorasho ka qaban qaabineyso magaalada Baydhaba, taas oo lagu soo dooran doono Baarlamaan iyo Madaxweyne cusub.