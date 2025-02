Ninka loo haysto dilka afar gabar oo Soomaali ah oo xog cajiib ah laga helay

By Asad Cabdullahi Mataan

Nairobi (Caasimada Online) – Eedaysane Hashim Dagane, oo loo haysto dilka afar haween Soomaali ah oo ka dhacay xaafadda Islii, ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka gaarka ah ee Itoobiya ee Yahedic Commandos, intii u dhaxaysay 2010 illaa 2015, markaasoo uu shaqada uga tagay duruufo aan la caddeyn.

Hay’adda Dambi Baarista Kenya ee DCI ayaa ogaatay in Hashim uu dhigan jiray dugsiyada hoose iyo sare intii u dhaxaysay 2006 illaa 2010 gobolka Godey ee Itoobiya, halkaas oo uu wali ku nool yahay aabihii, Maxamed Khalif.

Baaritaanka DCI ma caddayn xilliga saxda ah ee Hashim uu u guuray Garissa iyo kadib Nairobi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la xaqiijiyay in bishii Febraayo 2024 uu uga shaqeynayay darawal ahaan si ku-meelgaar ah iskuul ku yaalla Eastleigh.

Qoraal dhaar ah oo uu qoray Sarkaalka DCI ee qaybta dilalka, Xasan Maxamed, loona gudbiyay maxkamadda xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud (ODPP), ayaa muujiyay in Hashim uu haysto baasaboorka Soomaaliya oo uu ku helay magac kale.

Sarkaalkan ayaa sheegay in Hashim uu 15-kii Juun 2023 codsaday inuu ka helo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaranka kaarka aqoonsiga muwaadinimo ee Kenya. Waxaa loo soo saaray kaarka aqoonsiga isagoo ku magacaaban Hashim Dagane Muhumed.

“Sanadkii 2022, eedaysanaha (Hashim) wuxuu codsaday baasaboorka Soomaaliya isagoo isticmaalaya magaca Hashim Maxamed Khalif, waxaana loo soo saaray 13-kii Febraayo 2022,” ayuu ku yiri sarkaal Xasan qoraalka caddeynta ah ee maxkamadda loo gudbiyay.

“Marka la eego in eedaysanuhu haysto baasaboorka Soomaaliya iyo kaarka aqoonsiga Kenya oo magacyo kala duwan ku qoran, waxaan ka baqaynaa in haddii dammaanad lagu sii daayo uu ka baxsado maxkamadda, maadaama uu haysto dhalashooyin labo ah,” ayuu yiri.

Hashim, oo ah aabe saddex carruur ah, ayaa wajahaya afar dacwadood oo dil ah oo ka dhan ah qodobka 203 oo ay la socdaan qodobka 204 ee xeerka ciqaabta, ka dib markii lagu eedeeyay inuu dilay Dahabo Daud Said, oo loo yaqaan Waris, 37 jir, gabadheedii 13-jirka ahayd Musyaba Abdi Mohamed, iyo ilmo adeertood Amina Abdirashid Dhahir.

Saddexdan qof ayaa la dilay intii u dhaxaysay 21–22 Oktoobar 2024, iyadoo jirkooda oo jarjaran lagu tuuray meelo kala duwan oo ka tirsan Nairobi iyo Machakos.

Hashim waxa kale oo lagu eedeeyay inuu dilay saaxiibtiis Deka Abdi Noor Gorane, oo 26 jir ahayd, intii u dhaxaysay 29–31 Oktoobar 2024, magaalada Lavington ee Nairobi.

Deka waxay ahayd ardayad sanadkii afraad dhigata Jaamacadda Great Lakes ee Nairobi, halkaas oo ay ka baranaysay Bachelor of Science ee Caafimaadka Bulshada. Waxay sidoo kale ka shaqaynaysay maqaayadda Albaik Restaurant ee Islii.

Baaritaanka DCI ayaa muujiyay in Hashim uu deris la ahaa Waris, degmada Bulla Tawakal ee Garissa, waxayna ahaayeen kuwo si wanaagsan isu yaqaan.

Hashim waxa uu u dhowaa qoyska Waris ee Nairobi, wuxuuna mararka qaar u qaban jiray howlaha qoyska isagoo ahaa darawal taxi si ku-meelgaar ah.

Qoraalka maxkamadda loo gudbiyay si looga hortago dammaanad-siintiisa ayaa sheegay in Hashim uu baasaboorkaasi u isticmaalay inuu u safro Soomaaliya iyo inuu kasoo laabto.

“Eedaysanaha (Hashim) maadaama uu xididdo ku leeyahay Kenya iyo Soomaaliya, waxaan ka cabsi qabnaa inuu halis ugu jiro inuu baxsado, iyadoo la tixraacayo in xadka labada dal uu yahay mid sahlan oo la maro,” ayuu yiri sarkaalka.

Sarkaalkan ayaa intaa ku daray inuu ka cabsi qabo in Hashim uu faragelin ku sameeyo markhaatiyaasha dacwadda, maadaama uu si fiican u yaqaan inta badan markhaatiyaasha madaniga ah ee kiiskan.

Markhaatiyaashu waxa ka mid ah ninkii qabay Waris, shaqaalaha maqaayadda ee ay ka shaqaynaysay Deka, shaqo-bixiyihii Hashim, iyo darawal taxi ah oo qaaday Hashim iyo Deka markii ay ka baxayeen maqaayadda.

Si kastaba ha ahaatee, Hashim oo codsaday dammaanad ayaa sheegay in siyaasadda dammaanadda iyo shuruudaha dammaanad-siinta ay qeexayaan duruufaha maxkamaddu ku siin karto dammaanad, DCI iyo ODPP-na aysan soo bandhigin caddeymo ku filan oo lagu diido dammaanadda.

“Xaqiiqda kaliya ee ah inaan hore ugu safray Soomaaliya, ma noqon karto sabab xoog leh oo lagu diido dammaanad, maadaama aanan jirin eedeyn sheegaysa inaan ku lug lahaa wax falal sharci-darro ah intii aan safarka ku jiray,” ayuu yiri Hashim.

“Intaa waxaa dheer, ma aanan kaliya tegin Soomaaliya, balse waxaan nasiib u helay inaan booqdo dalal kale sida Turkiga. Sidaa darteed, waxaa la iigu sheegay qareenkayga in safarka kaliya ee dalka dibaddiisa aanu noqon karin sabab dammaanad la’aan ah haddii aan la hayn caddeymo muujinaya in safarkaasi uu sharci-darro ahaa.”

Hashim waxa kale oo uu sheegay in DCI iyo DPP aysan soo bandhigin wax caddeymo ah oo muujinaya inuu deganaa Itoobiya ama uu ku biiray ciidanka Itoobiya.

Wuxuu ku adkaystay inuu yahay muwaadin Kenyan ah, isagoo soo bandhigay lambarkiisa aqoonsiga muwaadinnimo iyo magaca hooyadiis (magaca hooyada waa la qariyay) oo ku nool degmada Garissa.

Wuxuu intaa ku daray inuu iskiis iskugu dhiibay saldhigga booliska Kamukunji ee Nairobi, wuxuuna sheegay in haddii uu damacsanaa inuu baxsado, uu si sahlan uga dhuuman lahaa booliska.

Garsoore Margaret Muigai ayaa amartay in la sameeyo baaritaan bulsho oo ku saabsan eedaysanaha, kaasoo maxkamadda la horgeyn doono 4-ta Maarso. Warbixinta baaritaankaasi ayaa go’aamin doonta in Hashim uu u qalmo dammaanad iyo in kale.