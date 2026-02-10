25.3 C
Mogadishu
Tuesday, February 10, 2026
Wararka

NISA oo khaarijisay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab + Magaca

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaran ee (NISa) ayaa shaacisay in howlgal bartilmaameed ahaa oo sideedii bishaan ay ka fulisay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dishay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.

NISA ayaa magaca sarkaalka ku sheegtay Maxamed Sahal Iidle oo magaciisa afgarashada ahaa (Abuu Usaama), sida lagu caddeeyay warsaxaafadeedka.

Sidoo kale  Hay’adda NISA ayaa sheegtay in horjoogahan uu aad ugu dhawaa hoggaamiyaha kooxda Axmed Diiriye, sidoo kalena loo diyaarinayay inuu beddao horjoogihii maaliyadda Cabdullahi Wadaad oo isna la dilay bishii hore.

Xilliga la dilay Abuu Usaama ayaa ku howlanaa uruurinta lacago baad ah, waxaaana howlgal ku beegsaday ciidanka NISA iyo saaxibada caalamiga ah.

Maxamed Sahal Iidle (Abuu Usaama) ayaa horay usoo noqday horjoogaha Khawaarijta ee gobolka Shabeellaha Hoose, horjoogaha dabagalka baadda shacabka, iyo xubin ka tirsan waxa ay ugu yeeraan Golaha Shuurada.

Howlgalkan waxaa xigay mid kale oo ay maanta ciidanka Kumaandooska Danab iyo kuwa Jubbaland ay ka sameeyeen duleedka Degmada Jamaame, kaas oo isna lagu dilay ugu yaraan 14 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab.

Maalmihii u dambeeyay ayaa dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga a waxa ay kordhiyeen beegsiga ay ku hayaan maleeshiyada Khawaarijta, iyada oo jab lagu gaarsiiyay howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartama dalka.

Dhawaan ayey aheyd markii howl-gal ballaaran oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose lagu dilay ku dhawaad 30 xubnood oo ka mid ahaa xubnihii Khawaarijta ee ka firxaday deegaanka Kudhaa ee gobolkaasi.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Axmed Madoobe, Saciid Deni iyo mucaaradka oo uu shir xasaasi ah uga socdo Xalane
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved