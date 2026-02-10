25.3 C
Mogadishu
Tuesday, February 10, 2026
Wararka

Axmed Madoobe, Saciid Deni iyo mucaaradka oo uu shir xasaasi ah uga socdo Xalane

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland, iyo qaar kamid ah xubnaha mucaaradka ee qaybta ka ah Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa haatan kulan deg-deg ah ku leh xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayo xaaladda cakiran ee dalka.

Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa goobjoog ah labada madaxweyne ee maanta yimid Muqdisho, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Ra’iisul wasaareyaashii hore ee dalka, Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Xuseen Rooble, waxayna iska xog wareysanayaan xaaladaha soo kordhay ee dalka.

Ilo ku dhow shirka oo ka socda hoteel ku yaalla Xerada Xalane ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa u diyaar garowga shirka guud ee Golaha Mustaqbalka iyo Villa Soomaaliya oo lagu wado inuu ka furmo gudaha magaalada Muqdisho.

Ajendaha shirkan oo isha aad loogu hayo ayaa noqonaya arrimaha doorashooyinka, dastuurka, midnimada, dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo abaaraha, sida lagu gaaray kulamadii guddiyada farsamo ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Golaha Mustaqbalka.

Waxaa kale oo hadal-heyn dhalisay imaanshaha Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo muddo dheer ka maqnaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho, sababo la xiriira khilaafka daba dheeraaday ee kala dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, kaas oo meel xun gaaray, illaa ay go’day wada shaqeyntii dhinacyadan, taas oo saameysay dowladnimada.

Labada hoggaamiye oo shaki wayn qaba ayaa sidoo kale caasimada la yimid ciidamo dheeraad ah oo sugayo amnigooda, inta ay joogaan Muqdisho.

Si kastaba, wakiillada beesha caalamka oo dhinacyada cadaadis ku saaray sidii ay u qabsoomi lahaayeen wada-hadalladii loo ballansanaa, ayaa muujinaya sida ay lagama maarmaan u tahay in arrimaha la isku hayo is-afgarad looga gaaro shirka

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Sidee Saciid DENI loogu soo dhaweeyay Muqdisho? + Video
QORAALKA XIGA
NISA oo khaarijisay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab + Magaca
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved