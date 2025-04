NISA oo qaaday tallaabo culus kadib go’aankii ay Shabaab xayiraadda uga qaaday…

By

Xudur (Caasimada Online) – Ciidamada Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) ee ka hawlgala maamulka Koonfur Galbeed ayaa bilaabay howlgallo amni oo xooggan, kuwaas oo haatan ka socda magaalada Xudur ee gobolka Bakool.

Howl-galladan ayaa diiradda lagu saarayaa hubinta dadka iyo gaadiidka soo galaya magaalada, kaddib markii Al-Shabaab ay dhowaan xayiraad ka qaadeen deegaannada gobolka.

Ujeedada ugu weyn ee howl-galladan ayaa ah in lagu xaqiijiyo amniga magaalada Xudur, oo si gaar ah looga cabsi qabo falal amni darro oo laga yaabo in Al-Shabaab ay isku dayaan in ay ka fuliyaan gudaha magaalada. Ciidamada ayaa si gaar ah u baaraya gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha si looga hortago khataraha suuragalka ah.

Saraakiisha hoggaaminaysa howl-galka ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid taxaddar leh oo looga gol leeyahay in shacabka lagu ilaaliyo, isla markaana laga hortago wax walba oo keeni kara dhibaato ama qalqal gelin kara xasiloonida deegaanka. Waxaa la adkeeyey baraha kontaroolada si loo hubiyo cid kasta oo soo galaysa magaalada.

Shacabka magaalada Xudur ayaa loogu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka, ayna muujiyaan feejignaan dheeri ah. Laamaha ammaanka gobolka Bakool waxay ku boorriyeen shacabka in ay si toos ah ula soo xiriiraan haddii ay arkaan wax shaki leh ama ay dareemaan khatar.

Howl-galladan ayaa kusoo beegmaya xilli Al-Shabaab ay dhowaan ka qaadeen xayiraad ay hore u saartay qaar kamid ah deegaannada gobolka Bakool. Tallaabadan ayaa keentay in la fasaxo dhaq-dhaqaaqa gaadiidka xamuulka ee sida raashinka iyo sahayda kale ee nolosha.

Ciidamada ammaanka ayaa uga dan leh howl-galka in ay ka hortagaan in fursadan ay kooxaha argagixisada ah uga faa’iideystaan sidii ay gudaha magaalada ugu soo gudbi lahaayeen, taas oo halis gelin karta shacabka ku dhaqan Xudur. Waxaa la sheegay in baaritaannada la kordhin doono inta ay jirto halista amni.

Ugu dambeyn, saraakiisha NISA ee gobolka ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo wada shaqeynta shacabka iyo ciidamada ammaanka. Tani ayaa loo arkaa in ay tahay jidka kaliya ee lagu xaqiijin karo amni buuxa iyo xasillooni waarta oo ka hanaqaada magaalada Xudur iyo guud ahaan gobolka Bakool.