Odayaal SOOMAALI ah oo raali-gelin siiyey Ruto kadib dhacdadii lagu bah-dilay

By Asad Cabdullahi Mataan

Nairobi (Caasimada Online) – Laba maalmood kaddib markii madaxweyne William Ruto lagu buuqay isagoo khudbad ka jeedinayay dadweyne intii uu ku guda jiray socdaalkiisii afarta maalmood ee uu ku tegay gobolka Waqooyi-bari, odayaasha bulshada Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha siiyey raalligelin.

Shir jaraa’id oo Axaddii ka dhacay magaalada Isiolo, ayaa odayaasha uu hoggaaminayay Cabdulkadir Shariff, guddoomiyaha Golaha Odayaasha Soomaaliyeed, waxay ku muujiyeen inaysan ku faraxsanayn buuqa lagu sameeyay madaxweynaha intii uu la hadlayay shacabka deegaanka.

“Ujeeddada ugu weyn ee aan maanta halkan u nimid waxay la xiriirtaa dhacdadii ka dhacday booqashadii Madaxweynaha, gaar ahaan xilligii uu la hadlayay shacabka ku sugan dhulka xabsiyada,” ayuu yiri Cabdulqaadir.

“Waxaan si weyn uga xunahay dhacdadii dhacday, gaar ahaan annaga oo Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada wanaagsan ee Isiolo. Ma jirin sabab loogu buuqo madaxweynaha dalka,” ayuu raaciyay.

Odayaasha ayaa sheegay in buuqa ay sabab u ahaayeen dhalinyaro khamri cabtay oo aan deegaanka ka soo jeedin, taasoo muujinaysa in laga yaabo in meel kale laga soo raray.

“Dhalinyarada khamriga cabtay, haddii aad si taxaddar leh u eegto, ma aha kuwo ka soo jeeda Isiolo. Ficilladoodii ma ahayn kuwo la aqbali karo, waana sababta aan u rabno inaan Madaxweynaha si daacad ah uga bixino raalligelin,” ayuu yiri Cabdulqaadir.

“Arrintani waxay ahayd dhacdo yar, balse waxaan idin xaqiijinayaa inaan dadaal ku bixinayno sidii khaladkaas loo sixi lahaa.”

Xoghayaha Guud ee Golaha Odayaasha, Iidle Xasan, ayaa isna cambaareeyay buuqa lagu sameeyay Madaxweynaha, isagoo xusay in Madaxweyne Ruto uu door muhiim ah ka qaatay horumarinta arrimaha xoolo-dhaqatada.

“Waxaan si adag u cambaareyneynaa dhacdadii lagu buuqay Madaxweynaha. Wuxuu naga mudan yahay ixtiraam, waana in la ixtiraamaa,” ayuu yiri Iidle.

“Waxaan ku biirayaa odayaasha kale ee raalligelinaya Madaxweynaha. Dhacdadan mar dambe lama soo celin doono, waxaana uga mahadcelineynaa dadaalka uu ku bixiyay horumarinta arrimaha xoolo-dhaqatada,” ayuu hadalkiisa ku daray.

Dhacdadii dhacday Jimcihii ayaa dhalinyaro ka tirsan xisbiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda waxay ku lug yeesheen is-qabqabsi cod dheer ah, taasoo keentay in Madaxweyne Ruto uu ku eedeeyo qaar ka mid ah dhalinyarada in ay u soo direen dad ka ganacsada mukhaadaraadka si ay u carqaladeeyaan kulanka.

“Waxaan ogahay in ganacsatada mukhaadaraadka ay dhalinyaro u soo direen si ay buuq iyo qalqal ugu keenaan kulankan. Digniin baan idin siinayaa, dhalinyaro—uma hanjabi kartaan dowladda. Ajaanib kama imaan karo oo Isiolo uga dhigi karo xarun mukhaadaraad. Tani ma dhici doonto,” ayuu si kulul u yiri Madaxweyne Ruto.

Isla maalintaas, Senatorka Isiolo Fatuma Dullo ayaa sidoo kale la buuqay iyadoo Madaxweynaha hortiisa taagan, xilli ay dooneysay inay la hadasho dadweynaha deegaanka. Dadkii isugu yimid goobta ayaa bilaabay inay ku qayliyaan, “Dullo waa inay tagtaa,” xilli ay makarafoonka qaadatay si ay hadal ugu jeediso.