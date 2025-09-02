PUNTLAND: Caqabadda ugu adag ee hortaalla Firdhiye

Muqdisho (Caasimada Online) – Cabdulqaadir Aw Cali Firdhiye, hoggaamiyaha la doortay ee maamulka Waqooyi Bari waxaa horyaalla filashooyin iyo fikrado miisaan leh oo uga baahan inuu xaqiiqooyin jira u beddelo.
Maamulka Waqooyi Bari wuxuu ka dhex curtay laba maamul goboleed oo diidan, waana Puntland iyo Somaliland. Waxaana la fahamsan yahay inay labadaasi maamul ku dadaali doonaan inay nidaamkan cusub dibriyaan.
Puntland iyo Somaliland waxaa dastuurkooda ku qoran in Sool iyo Sanaag ay ka tirsan yihiin iyaga. Firdhiye shaqada ugu horreysa ee u taalla waa inuu Puntland iyo Somaliland qorshe gaar ah ka yeesho.
Isku xeelad uma baahna inuu u adeegsado. Puntland kuma soo duuli doonto maamulka Waqooyiga Bari, laakiin waxaa la aaminsan yahay inay tijaabin doonto inay siyaasad ahaan u wiiqdo maamulka.
Firdhiye waa inuu helaa caqli siyaasadeed oo uu Puntland kula ciyaaro, isaga oo xasuusan garab istaagii ay u sameeyeen xilligii ay xaaladda adag ku jirtay magaalada Laascaanood.
Dhinaca Puntland waxaa weli xilal sare ka haya xubno kasoo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag. Waxaana hoggaanka maamulka Puntland ay qaarkood qabeen in muddo ah in la kala gurto dadka, xilalka iyo deegaanada qaar.
Inkastoo soo jeedintaas ka timid dhinaca Puntland loo arkaayay mid kamid ah qorshooyin la rabay in lagu daahiyo dhismaha maamulka Waqooyi Bari, haddana ma jiraan wax diidaya inuu Firdhiye isagu hadda dooddaasi soo cusbooneysiiyo, oo uu dalbado in labada maamul kala gurtaan si nabad ah oo dhaqan siyaasadeed iyo mid ehelnimo leh.