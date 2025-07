Puntland oo dalab yaab leh u dirtay caalamka kadib markabkii ay ka qabsatay DF Soomaaliya

Garowe (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland, Cabdi Faarax Siciid Juxa, ayaa Markabkii hubka u siday Dowladda Federaalka ee ay Puntland qabsatay ka soo saaray qoraal uu ciwaan uga dhigay “QAADISTA CUNAQABATAYNTA HUBKA IYO HUBAYNTA DHINAC GAAR AH WAA KHALAD IYO KHATAR WEYN.”

Wasiir Juxa, wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in Soomaalidu ay weli khatar isku tahay, dunidana khatar ku tahay, isagoo Madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay inuu yahay ninkii ugu halista badanaa ee tan iyo Carta soo mara siyaasadda Soomaaliya.

Sidoo kale Wasiir Juxa, wuxuu si bareer ah caalamka uga codsaday in Soomaaliya dib loogu celiyo cunaqabateyntii hubka, isagoo tusaale u soo qaatay sawirrada hub ay Al-Shabaab horay uga furteen dowladda.

Hoos ka aqriso qoraalka Wasiir Juxa uu soo dhigay bartiisa Facebook:

Dawladda Federaalku waxay ku fashilantay dhammaan hawlihii loo igmaday ee heshiiska lagu ahaa dagaalkii sokeeye kadib. Waxay gabtay midnimadii iyo wadajirkii dalka, ilaalinta iyo ku dhaqanka sharciga, hirgelinta nidaamka federaaliga ah iyo sugidda amniga.

Dhibaca kale waxay ku mashquushay la dagaalanka iyo burburinta hannaanka Federaaliga ah. Waxay Puntland iyo #Jubaland ka dhex waddaa kala qaybin iyo kicin bulsho, abuurid xasarado gudaha ah, khalkhal gelin amni iyo xagal-daacin dagaalka #Puntland kula jirto argagixisada caalamiga ah ee #DAACISH.

Tusaale cad waxaa arrintan u ah dhacdadii #RAASKAMBOONI, Jubaland (Deceber, 2024) iyo #Dhahar, Puntland (Julay, 2025) oo ay labadaba garwadeen ka ahaayeen saraakiil ciidan, wasiirro iyo xildhibaanno Federaal ah.

Somalia weli way qaybsan tahay, kamana soo kaban dagaalkii sokeeye. Amnigeedu ma sugna, mana jirto Dawladnimo iyo sharciyad heshiis lagu yahay maanta midna.

34 sano kadib, Somalia weli iyada ayaa khatar isku ah, dunidana khatar ku ah.

Waxay ahayd khalad weyn in la qaado CUNAQABAAYNTA HUBKA oo ay Soomaalidu isu-adeegsato ama uu galo gacan cadow (#DAACISH iyo #AS) sida dhacda inta badan. (Eeg sawirrada hubka #AS kala wareegay Dawladda.)

Waa khalad kale oo weyn in maanta Somalia lagala macaamilo hal dhinac oo keli ah (FGS) oo deeqaha caalamigu noqdaan Aalad siyaasadeed oo ku dhisan wax dumin iyo is-muquunin.

#XSM iyo xukuumaddiisu waa khatarta ugu weyn ee ku timi Dawlad-dhiska Somalia ilaa iyo shirkii CARTA, Djibouti, 2000. Waa firdhiyaha siyaasadda Somalia, iyo caqabadda ugu weyn ee hannaanka Federalka iyo dib u heshiisiinta.

Waa xilligii dib-u-eegis degdeg ah lagu samayn lahaa Cunaqabataynta HUBKA, adduunkuna dhex u noqon lahaa dhinacyada is-diidan ee Somalia.