Puntland oo ku dhowaaqday in Deni uu yahay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya

Garoowe (Caasimada Online) – Xukuumadda Puntland ayaa xaqiijisay in mar kale Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu raadinayo xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota, isla markaana ay ololihiisa ku muujisay Hawlgalka Calmiskaad.
Wasiirka Warfaafinta Puntland, Maxamuud Caydiid Dirir, oo warkan xaqiijiyay, ayaa ololaha ahaan u adeegsaday Hawlgalka Calmiskaad ee ciidamada difaaca Puntland kula dagaallamayaan maleeshiyada argagixisada ah ee Daacish. Wasiirku waxa uu isbarbar dhig ku sameeyay Madaxweynihii ugu horreeyay Puntland, Korneyl Cabdullaahi Yuusuf, iyo Madaxweyne Siciid Deni.
“Dowladda Puntland: gacanta difaaca, gacanta horumarka. Puntland waxay u diyaarsan tahay samatabixinta dawladnimada Soomaaliyeed, sidii ay hore ugu samatabixisay xilligii Madaxweyne hore, Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Mar kale, Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, wuxuu samatabixin doonaa dawladnimada Soomaaliyeed,” ayuu yiri Wasiir Maxamuud Caydiid Dirir.
Wasiirku wuxuu intaas ku daray in Madaxweyne Deni si rasmi ah ugu tartami doono xilka Madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota, isagoo ku adkeeyay: “Xilligan ma jiro hoggaamiye Soomaaliyeed oo waxqabadkiisa la hubo, marka laga reebo Saciid Cabdullaahi Deni. Sidaas darteed, Soomaali maanta Saciid Cabdullaahi Deni bay u baahan tahay.”
Doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya ee dhacay bishii May 2022, Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ahaa mid ka mid ah musharrixiinta ugu saameynta badan. Wuxuu gaaray wareegii saddexaad ee doorashada, isagoo ka mid noqday saddexda musharrax ee ugu dambeeyay, isaga oo ay wehliyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Inkasta oo Deni uu taageero ballaaran ka helay xildhibaanno badan iyo saameyn weyn ku lahaa saaxadda siyaasadda, haddana wuxuu ku haray wareeggii ugu dambeeyay. Doorashadaas waxaa ugu dambeyn ku guuleystay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxaamuud, oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliya dib loogu doorto.
Si kastaba, Sanadihii ugu dambeeyay, waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo joogto ah oo u dhexeeyay Xukuumadda Puntland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya. Puntland ayaa si cad u dhaliilaysay Dowladda Federaalka, iyadoo ku eedeysay in Villa Somalia ay ku tumaneyso dastuurka iyo nidaamka federaalka, ayna ku dhaqmeyso siyaasad awood urursi ah oo aan la wadaagin dowlad-goboleedyada.
Khilaafkaas ayaa horseeday in Puntland ay xiriirka u jarto dowladda federaalka, kuna dhowaaqdo in ay u dhaqmeyso sida dal madax-banaan oo kale. Sidaas darted, ma cadda sida Saciid Deni uu uga qeyb qaadan karo nidaam doorasho oo ay hogaamineyso dowladda federaalka.