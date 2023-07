Qodob kamid ah heshiiskii Golaha Wadatashiga ee doorashooyinka oo fashilmay

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa hal bil iyo dhowr cisho laga jooga markii Golaha Wadatashiga Qaran uu saxiixay heshiis muran badan dhaliyay oo lagu beddelay habka doorashooyinka dalka iyo hanaanka ay u dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya.

Durba waxaa buray oo hirgeli waayay qodob kamid ah heshiiskan oo aheyd inuu ku fulo bil gudaheed. 27-kii bishii May ayaa la saxiixay heshiiskan, kaasi oo la kulmay diidmo bulsho iyo mid siyaasadeed.

Sidoo kale beesha caalamka oo iyadu siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo milatari ahaanba caawisa dowladnimada Soomaaliya ayaa taxadar ka muujisay heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran.

Sababta uu taageero bulsho u waayay heshiiskan, waxaa lagu sheegay in beelaha qaar ay diidan yihiin in laga guuro hanaanka 4.5 oo laga reebay qoraalkii heshiiska, balse dib laga ogaaday in lagu heshiiyay in la tuuro.

Beelaha qaar waxay diidan yihiin in ra’iisul wasaaraha la tirtiro oo madaxweyne ku-xigeen loo guuro, qaarna waxay ka soo horjeedan sheekada laba xisbi.

Dhamaan qodobadan waxaa la isku raacsan yahay inay u baahan yihiin doodo iyo heshiisyo intaan ka gudo weyn.

Qodobka 12-aad ee heshiiskaas wuxuu ka hadlayay dhismaha guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha. Guddigan oo lagu heshiiyay inuu 15 xubnood ka koobnaado waxa 3 xubnood laga sugayay dowladda dhexe, halka shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir laga rabay inay min 2 xubnood soo magacaaban.

Sida ku cad qoraalkii lagu heshiiyay bil gudaheed oo ka bilaabaneysay habeenkii heshiiska la saxiixay ee 27-kii May ayay aheyd in lagu soo magacaabo xubnahaan, laakiin waa shaqeyn weysay oo sidaas ayuu ku buray qodobkaan.

Inkasta oo Puntland ay hore u diiday guud ahaan heshiiska, haddana intii kale ayaa iyaguna wax tallaabo ah u qaadin fulinta qodobkaan. Waa qodobkii ugu horreeyay ee durba lagu fulin waayo xilligii lagu balamay.

Iyada oo aan xal loo helin tabashooyinka Puntland ma la dhisi karaa guddigan, iyaduna waa su’aal kale oo meesha taalla. Laakiin sida muuqata qaar kamid ah dhinacyadii heshiiskan saxiixay ayaa laga dareemayaa in aanay tabar badan galinayn fulintiisa iyo ku qancintiisa bulshada.

Madaxda maamul goboleedyada oo iyagu markii hore aad ugu cadaadinayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in heshiiskaan la gaaro ayaa markii ay heleen muddo kororsigii rabeen waxaa ka muuqata in aanay hadda waqti badan iska galinayn fulinta qodobada kale ee heshiiska.