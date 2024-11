Qoor-Qoor oo shaaciyay mowqifkiisa la xiriira doorashada qof iyo codka ah

By Jamaal Maxamed

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cadi Kaariye (Qoor Qoor) oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga 11-aad ee baarlamaanka Galmudug ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashooyinka dalka.

Qoor Qoor ayaa shaaca ka qaaday in Galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah, si dadweynaha maamulkaas ay usoo doortaan hoggaankooda.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka maamul ahaan ay fulin doonaan go’aannada kasoo baxaya shirkii golaha wadatashiga qaranka ee la xiriiray hanaanka doorashooyinka.

“Golaha Wadatashiga Qaran waxay ku heshiiyeen in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah, Galmudug waxaay qaadaneysa kaalinteeda, waxaana diyaar u nahay in deegaanadeena laga qabto doorasho qof iyo cod ah,” ayuu yiri Axmed Qoor Qoor.

Madaxweynaha Galmudug ayaa intaasi kusii daray in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay dan ugu jirto in dalka uu aado doorasho toos ah, isaga oo qiray in la qaban karo.

“In doorasho qof iyo cod ah laga qabto Galmudug iyo guud ahaan dalka waa guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed, maadama ay muhiim tahay in dib loogu celiyo awooda bulshada Soomaaliyeed si ay u soo doortaan cida ay doonayaan” ayuu yiri madaxweynuhu.

Hadalka Qoor Qoor ayaa kusoo aadayo, ayada oo haatan khilaaf xoogleh uu ka dhashay go’aannadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka oo ay ka horyimaadeen maamullada Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda.