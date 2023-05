Qorshe uu horjooge sare oo Shabaab ah ka wado Ceelbuur oo fashil wajahaya – Xog

By Guuleed Muuse

Ceelbuur (Caasimada Online) – Horjooge Maxamed Xuseen Gaagaale oo madax u ah Shabaab-ka ku sugan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu muddooyinkii dambe waday qorshe uu hubka kooxda ugu wareejinayo odayaasha dhaqanka, xilli uu socdo abaabulka howl-gal lagu xoreynayo degmadasi.

Horjooge Gaagaale ayaa waxa uu qorshihiisan wajahaya fashil, kadib markii ay odayaasha dhaqanka ee ku sugan Ceelbuur iyo nawaaxigeed ay diideen inay hubka kala wareegaan Shabaab-ka halkaasi ku sugan, maadaama uu horjoogahan qorshihiisa qeyb ka tahay in hubkaas dib loogu soo celiyo gacanta kooxda, sida lagu yiri xog ay baahisay warbaahinta dowladda.

Warbixinta dowladda ayaa waxaa lagu yiri “Degmada Ceelbuur iyo deegaannada ku dhow dhow ayaa odayaasha dhaqanka waxay ka biyo diideen isku day ay horjoogayaasha Khawaarijta Al-Shabaab ay ku doonayeen hubka Al-Shabaab deegaannadaas ku haystaan beelaha loo dhiibo marka la doonnano laga qaato.”

Horjooge Gaagaale ayaa kulan uu odayaasha dhaqanka qeybo kamid ah Ceelbuur kula yeeshay deegaannada Garable, Xiindheere, Xagareey iyo Ceelgaras ayaa waxay odayaasha si gaar gaar ah uga diideen in ay kala wareegaan hubka Shabaab-ka Ceelbuur horjooge Gaagaale.

Horjoogahan ayaa lasoo wariyay inuu doonayo in odayaasha la ciyaaro turub ah in hubka ku wareejiyo, iyada oo xubnaha u muuqdan in aysan hadda qorshaha ugu jirin inay dagaal toos ah la galaan ciidamada huwanta ee kaabiga ku haya degmada Ceelbuur iyo hareeraheeda.

Odayaasha dhaqanka ayaa go’aankooda waxay u cuskadeen in aysan xilligan diyaar u ahayn in magac hubka Shabaab u saariyaan beeshooda, sidaasi darteedna haddii uu doonayo Gaagaale wada-hadal la galo dowladda ama isaga tago deegaanka.

Gaagaale oo ka biyo diidan dalabka odayaasha dhaqanka ayaa waxaa lasoo warinaya in markale isku dayayo inuu Xiin-dheere iyo Xagaleey tago oo odayaal ku kala sugan deegaanadaas ku qanciyay in hubkii Al-Shabaab ee Gaagaale gacanta ku hayay ku wareejiyo odayaasha dhaqanka ee ku abtirsada Ceelgaras.

DF ayaa hore u baahisay in Shabaab-ka ku sugan Ceelbuur ay go’aankaasi qaateen kadib markii lagu go’aamiyay in hubkooda wareejiyaan kulan ay kooxda iyo odayaasha deegaanka ku yeesheen gudaha degmadaasi, inkasta oo odayaasha ay markii dambe diideen shuruuda ay ku xireen arrintaasi, oo ah in markale hubkaasi usoo laabto kooxda.

Kulankaas ayaa markii hore lagu gaaray in dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan Ceelbuur lagu amray inay shacabka ku dhex milmaan, halka horjoogayaasha sarena ay iskaga baxayaan deegaanka inta uusan soo gaarin duulaanka ciidamada huwanta ee iskaashanaya.

Marka laga imaado warbixinta dowladda ay sii deysay, waxaa muddooyinkii dambe ay kooxdu isku aruursaneysay degmada Ceelbuur, halkaasi oo ay uga arrinsanayeen doodda ku saabsan in Ceelbuur ku dagaalamaan iyo inay ka baxaan, kaasi oo markii hore khilaaf ka dhex abuuray xubnaha kooxda.

Hase yeeshe, waxaa hadda muuqata in ugu dambeyntii ay kooxdu go’aansatay inay ciidamada iskaashanaya ee duulaanka kusoo ah aysan kula dagaalamin gudaha degmada, xilli ay ciidanka dowladda dhowr jiho kaga soo socdaan Ceelbuur.

Arrimaha niyad-jabiyay Al-Shabaab ee ku riixay go’aankan ayaa la sheegay inay kamid yihiin guuxa dadka deegaanka oo lasoo wariyay inay ka gaabsadeen in kooxda la fal-galaan waayahan dambe ama siiyaan ballan-qaad ah in dagaalka ay la gali doonaan.

Si kastaba, Kooxda Al-Shabaab ayaa Ceelbuur ka talineysay tobankii sano ee udambeysay, waxayna mudadaas la kulantay degmadan taariikhiga ah dib u dhac weyn. Xilligaan waa bartilmaameedka ugu weyn wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya ku wajaheyso gobollada dhexe ee dalka.