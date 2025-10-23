Qoyska Ismaaciil Haniyeh oo beeniyey warar la faafiyey oo sheegayey in Turkiga uu…

Gaza (Caasimada Online) – Qoyska hoggaamiyihii geeriyooday ee Xamas, Ismaaciil Haniyeh, ayaa Arbacadii beeniyay warar sheegayay in qaar ka mid ah eheladooda loo oggolaaday inay ka baxaan Marinka Gaza, kaddib codsi ka yimid Turkey.
“Gabi ahaanba ma jiro qof ka tirsan qoyska Haniyeh oo baxay,” ayuu yiri Cabdul Salam Haniyeh, oo ah curadka hoggaamiyihii geeriyooday, bayaan uu siiyay warbaahinta Middle East Eye.
“Cidna weli ma bixin, mana jiraan wax qorshayaal ah oo arrintaas ku saabsan ama xitaa wadahadal laga yeeshay.”
Warbaahinta Middle East Eye ayaa Isniintii tabisay in Israel ay oggolaatay in ugu yaraan 66 Falastiiniyiin ah iyo muwaadiniin Turkish ah ay ka baxaan Gaza horraantii bishan, kaddib codsi ka yimid dowladda Turkey.
In kasta oo ilo-wareedyo ay sheegeen in qaar ka mid ah dadkaas ay wadaageen magac qoys oo isku mid ah, haddana Cabdul Salam Haniyeh wuxuu sheegay inaan cidna ka tirsan ehelka hoggaamiyihii geeriyooday aysan bixin, ama aysan damacsanayn inay baxaan.
“Warku waa khaldan yahay, waxaana looga gol leeyahay in lagu abuuro jahawareer,” ayuu raaciyay.
Sida ay sheegtay xogtii hore, waxaa loo oggolaaday inay baxaan 14 muwaadin oo Turkish ah iyo 40 qof oo ehel dhow la ah muwaadiniinta Turkish-ka, oo ay ku jiraan xaasas, carruur, waalidiin, iyo xubno kale oo qoyska dhow ah, iyadoo la raacayo heshiis laba geesood ah oo dhex maray Israel iyo Turkey, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Heshiiskan la sheegay ayaa yimid kaddib xabbad-joojin ay Gaza ku gaareen Israel iyo Xamas horraantii bishii Oktoobar, taasoo uu Turkey qayb ka ahaa fududeynteeda.
Turkey waxay xiriir soo jireen ah la lahayd Ismaaciil Haniyeh, oo hoggaaminayay xafiiska siyaasadda ee Xamas illaa ay Israel ku dishay magaalada Tehran bishii Luulyo 2024.
In kasta oo aysan Turkey martigelin xafiis rasmi ah oo Xamaas ay leedahay, haddana hoggaamiyeyaasha dhaqdhaqaaqa ayaa si joogto ah ugu safra dalalka Qatar, Turkey, Masar iyo Lubnaan, iyagoo mararka qaarkood Turkey jooga dhowr bilood.
Wargeyska The Telegraph ayaa warbixin uu soo saaray 2020-kii ku sheegay in Turkey ay dhalasho siisay dhowr hoggaamiye oo Xamaas ka tirsan, oo uu ku jiro Haniyeh.
Go’aan ay Israel ku oggolaanayso in ehelka Haniyeh ay ka baxaan Gaza wuxuu noqon lahaa mid si gaar ah loola yaabo, marka la eego in militariga Israel ay dileen saddex wiil oo uu dhalay iyo afar carruur ah oo ay sii dhaleen bishii Abriil 2024, kaddib duqeyn cirka ah oo lagula beegsaday gaarigooda oo ku sugnaa Gaza.
Isla xilligaas, Israel waxay sidoo kale xirtay Haniyeh walaashiis, Sabah al-Salem Haniyeh, oo ku noolayd magaalada Tel Sheva ee koonfurta Israel.