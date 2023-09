R/W Xamza oo u dhoofay Mareykanka + Ujeedka

By Jamaal Maxamed

New York (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdo Barre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyaga oo ku sii jeeda dalka Mareykanka.

Ra’iisul wasaare Xamza ayaa magaalada New York uga qayb-galaya shirweynaha Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiskiisa.

Xamza ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo madasha, taas oo uu uga hadli doono waxa Soomaaliya uga qabsoomay ahdaafta dhinaca horumarka ee Caalamku degsaday gaar ahaan dhimista Faqriga, Caafimaadka, Waxbarashada, Horumarinta Dhaqaalaha, Wax Soosaarka, Xuquuqda aadanaha, Nabadda iyo Amniga, Caddaaladda, dhismaha hey’adaha dowliga oo xooggan iyo isbeddelka cimillada.

Sidoo kale wuxuu sheegi doonaa in weli Soomaaliya ay ku taagan tahay jidkii dib u soo kabashada, isla markaana ay dooneyso in laga taageero dib u dhiska dalka, gaar ahaan ciidamada qaranka si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka iyo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee mudada dheer saarneyd.

Dhanka kale, ra’iisul wasaaraha ayaa kulamo gaar gaar ah kula yeelan doono Xarunta Qaramada Midoobay, Xoghayaha Guud ee QM, Madaxda Dowladda Mareykanka iyo Qaar ka mid ah Madaxda wufuudda kale ee Caalamiga ah ee ka qaybgalaysa shirka Q.M.

Sida qorshuhu yahay wuxuu madaxdaas kala hadli doonaa arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.

Inta uu ra’iisul wasaaruhu joogo Mareykanka wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi, isaga oo uga warrami doono guud ahaan xaaladda dalka, gaar ahaan guulaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka Al-Shabaab iyo horumarka dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo guud ahaa siyaasadda.

Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka socdo guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab, kaas oo uu ku mashquulsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh oo ku sugan jiida hore ee dagaalka.