R/wasaare Xamza oo shaaciyay in DF Soomaaliya si rasmi ah u bilowday bixinta…

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre ayaa shaaciyay in si rasmi ah ay Dowladda Federaalka u bilowday bixinta Baasaboorka Bariga Afrika.
Daabicista baasaboorkan oo dhawaan ogolaansho loo siiyay Soomaaliya ayaa wuxuu ra’iisul wasaaruhu sheegay in uu qaadano karo qof kasta muwaadin ah.
“Maanta Soomaaliya waxa ay biloowday bixinta Baasaboorka Bariga Afrika oo la siinayo shacabkeenna, ardayda, ganacsatada, shaqaalaha, iyo qoysaska, tan oo fureysa albaabka gobolka iyo dunida inteeda kaleba,” ayuu Ra’iisul Wasaare Xamza ku yiri qoraal u soo saaray.
Sidoo kale waxa uu xusay in horumar weyn ku tallaabsaday baasaboorka Soomaaliga, uuna sare u kac sameeyay afartii sano ee u dambeeyay. “Baasaboorkeena oo sanadkii 2021-dii ku jiray kaalinta 111-aad ee dunida, ayaa hadda soo gaaray kaalinta 96-aad, sarena u kacay 15 buundo.”
Waxa uu intaas kusii daray “Maanta dadkeena ma haystaan baasaboor oo kaliya, ee waxa ay haystaan baasaboor albaabo badan fura, abuura xiriiro, dunidana tusaya in Soomaaliya ay dib usoo laabatay.”
Hoos ka aqriso qoraalka Xamza oo dhameystiran:
Maanta Soomaaliya waxa ay biloowday bixinta Baasaboorka Bariga Afrika oo la siinayo shacabkeenna, ardayda, ganacsatada, shaqaalaha, iyo qoysaska, tan oo fureysa albaabka gobolka iyo dunida inteeda kaleba.
Ku biirista Bulshooyinka Bariga Afrika, waa astaan lahaansho, waxa ay fududeynaysa socdaalka, abuureysana fursado wadaag ah, taasi oo ka dhigan sare u kaca aqoonsiga uu dunida ka heley baasaboorka Soomaaliga ah.
Baasaboorkeena oo sanadkii 2021-dii ku jiray kaalinta 111-aad ee dunida, ayaa hadda soo gaaray kaalinta 96-aad, sarena u kacay 15 buundo. Maanta dadkeena ma haystaan baasaboor oo kaliya, ee waxa ay haystaan baasaboor albaabo badan fura, abuura xiriiro, dunidana tusaya in Soomaaliya ay dib usoo laabatay.
Waxaa muuqata kalsooni sii kordheysa oo uu adduunka ku qabo baasaboorka Soomaaliga ah dowlad wanaag iyada oo ay kordhayso kaalinta Basabboorka Soomaaliya ee heerarka caalamka.
Maanta muwaadhiniinta Soomaaliyeed waxa ay si xor ah ugu safri karaan ku dhowaad 40 waddan si dal ku-gal la’aan ah ama dal ku-gal garoonka laga qaato, taas oo faa’iido la taaban karo u ah muwaaddiniinta, ardayda iyo ganacsatadaba.
In badan oo ka mid ah bah-wadaagteenna caalamka ayaa noo fidiyay fursadda dal-ku-gal la’aanta ah ee dadka wata baasaboorka diblumaasiga, waxaanna rajo togan ka qabnaa in fursadaasi ay helaan shacabka intiisa kale.
Baasaboorka Bulshada Bariga Afrika, waxa uu xoojinayaa ganacasiga, dhaqaalaha iyo amniga gobolka, waxa uu fududeynayaa socdaalka, wuxuu balaarinayaa is-dhexgalka, isaga oo sare u qaadaya fursadaha jira sida waxbarasho, iyo isweeydaarsiga dhaqanka.
Sidoo kale waxa uu qiimo weyn u yeelayaa baasaboorka Soomaaliga ah, kaas oo hadda noqday summadda adkaysiga, hamiga dheer, iyo sare u kaca heybadda Qaranka. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Shir-madaxeedkii dalalka Bariga Afrika ee 2024 lagu ansixiyey in Soomaaliya ku biirto ururkan Bariga Afrika.
Dadka Soomaaliyeed ma ahan kuwo faro-madhnaan la tagaya ururrada dunida, ee waa dal istaraatiiji ah oo leh xeebta Afrika ugu dheer, iskuna xiraya qaaraddan iyo Gacanta Carbeed, leh raasumaal dhaqaalaha buluugga ah, Dekedo, Kalluun, iyo xeendaabyo ganacsi, kuwaas oo Badweynta Hindiya u horseedi kara fursado wanaag ah oo barwaaqo sooran lagu gaaro.
Ka go’naanshaha Soomaaliya ee ka mid ahaanshaha Ururka Bariga Afrika waa mid giijisan, Soomaaliya waxa ay door firfircoon ka qaadanaysaa horumarka waara, ganacsiga, shaqo abuurka iyo sare u qaadista tayada nolosha ee dadka Bariga Afrika.