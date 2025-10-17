Sacuudiga oo mashruuc muran dhaliyey ka fulinaya Masjidka Xaramka (Daawo)

Makkah (Caasimada Online) – Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday mashruuc ballaarin oo aad u weyn oo laga fulinayo bannaanka Masjid al-Xaram ee magaalada Maka, kaasoo ku lug leh dhismaha dabaqyo dhaadheer oo u dhow goobta barakaysan, looguna talagalay cibaado, hoy iyo martigelin.
Mashruucan oo loogu magac daray “Albaabka Boqor Salmaan”, oo lagu maamuusayo boqorka talada haya, ayaa si rasmi ah loo daahfuray Arbacadii.
Maxamed Bin Salmaan, oo ah dhaxal-sugaha ahna hoggaamiyaha dhabta ah ee Sacuudiga, ayaa shaaciyay in mashruucu ku fadhin doono dhul gaaraya 12 milyan oo mitir oo laba jibbaaran.
Wuxuu bixin doonaa “fursado deegaan, martigelin, ganacsi iyo mid dhaqan, isagoo qaadi kara ilaa 900,000 oo qof oo ku tukan kara meelaha gudaha iyo dibadda ah,” sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka ee Sacuudiga (Saudi Press Agency).
Sawirro kombiyuutar lagu farsameeyay ayaa muujinaya dabaqyo dhererkoodu kala duwan yahay oo korka ka eegaya Masjid al-Xaram, oo ah goobta ugu barakaysan diinta Islaamka, iyadoo qoolleyo nabadeed ay hawada dhex duulayaan.
Sawirradaas waxaa barbar socday muuqaal uu soo saaray Sanduuqa Maalgelinta Dadweynaha (Public Investment Fund), oo ah sanduuqa maaliyadeed ee qaranka Sacuudiga, kaasoo muujinaya sida uu u ekaan karo dhismaha marka la dhammeeyo.
Wuxuu muujinayaa dhismooyin dhaadheer oo dhalaalaya oo aaggaas ka taagan, iyo xujey ku tukanaysa oo u jeedda Kacbada, kuwaasoo ku sugan gudaha iyo bannaanka mashruuca cusub.
“Goobtan, quluubtu way midoobaan waxayna wadaagaan daqiiqado nololeed oo farxad leh. Waayo daqiiqad kasta, waxaa ka dhasha sheeko, oo ku xiran xurmo iyo cibaadooyin la wadaago oo la ilaaliyo,” ayuu yiri qof ka hadlayay muuqaalka.
“Asalkiisu wuxuu ku qotomaa dhaxal, nuxurkiisuna waa mid jira, oo ay weheliso neecaaw nabadeed, oo kugu martiqaadaysa inaad nasato. Waa dabbaaldegga dhaqanka, kii hore iyo kan cusubba.”
Dood ka dhalatay mashruuca
Ku dhawaaqista mashruucan ayaa kicisay fikrado kala duwan oo ay ka bixiyeen dadka isticmaala baraha bulshada.
Qaar ayaa soo dhaweeyay, iyagoo u arkay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu caawinayo dejinta tirada sii kordhaysa ee xujaajta usoo qulqula magaalada si ay u gutaan Xajka, iyo Cumrada.
“Tani waa mid ka mid ah tallaabooyin badan oo geesinimo leh oo xaqiijinaya ballanqaadka muqadaska ah ee Boqortooyada, iyadoo ah Adeegayaasha Labada Xaram ee Barakaysan, ee ah inay u adeegto xujaajta ayna kobciso safarkooda,” ayuu qoray qof Sacuudiyan ah oo isticmaala barta X.
Laakiin dad kale oo badan ayaa dhaleeceeyay “qaaliyeynta” goobaha barakaysan, iyagoo ku dooday in mashruucu uu hareyn doono qotodheerida ruuxiga ah ee magaalada barakaysan, laguna beddelayo bandhig dhisme oo qurux badan oo indhaha soo jiita.
“Ka waran haddii la sameeyo mashruuc, halkii wax walba laga dhigi lahaa mid lagu qaaliyeeynayo waayo-aragnimada barakaysan ee loo marayo dhaqanka maadiyeynta weyn… uu noqdo mid diiradda saaraya abuurista waayo-aragnimo toos ah oo raaxo leh oo ku saabsan barakada sida ay tahay, iyadoo la kordhinayo haybaddeeda barakaysan ee dabiiciga ah, taasoo sidoo kale si isku mid ah ay u heli karaan dhammaan dabaqadaha dhaqaale,” ayuu qof isticmaala barta X soo dhigay.
Dhowr qof oo kale oo isticmaala baraha bulshada ayaa ku raacay.
“Wax kasta waxaa loo sameeyay inay kaa mashquuliyaan ujeeddada ugu weyn ee aad halkaas u aadayso,” ayuu qoray qof kale.
Mid kalena wuxuu ku jawaabay: “Haddii aan nasiib u yeesho in la igu casuumo Cumro ama Xaj, marna kor ma eegi karin. Tani aad ayay ii mashquulin lahayd. Bal qiyaas tirada dadka istaagi lahaa si ay sawirro u galaan halkii ay diiradda saari lahaayeen barakada goobta.”
Qof kale oo isticmaala baraha bulshada ayaa ku dooday in mashruucan u muuqdo mid si isa soo taraysa loogu talagalay dadka hodanka ah, taasoo ka dhigaysa mid ay ku adag tahay inay helaan dadka saboolka ah iyo kuwa danyarta ah.
“Reer Al Sacuud waxay goobaha barakaysan u beddelayaan nooc Las Vegas oo kale ah,” ayuu qoray mid kale.
Qaar kale ayaa ku tilmaamay dhaleecaynta mid aan sal iyo raad toona lahayn, iyagoo sheegay in mashruuc laga fulinayo magaalo muhiimaddaas leh ay tahay in la soo dhaweeyo.
“Kuma raacsani wax kasta oo ay Sacuudi Carabiya samayso, laakiin maxaa looga xanaaqayaa arrintan gaarka ah? Caksigeeda, waa wax sharaf leh oo muujinaya ixtiraamka goobaha barakaysan,” ayuu yiri qof isticmaala baraha bulshada.
Mid kale ayaa raaciyay: “Haddii Sacuudigu uusan ballaarin oo uusan horumarin magaalooyinka barakaysan, waxaa lagu eedayn lahaa inay lacag urursanayaan.”
“Waan la yaabay xaaladdii magaalada Maka markii aan markii ugu horreysay booqday 2024, aad ayay u burbursanayd oo aan loo daryeelin,” ayuu yiri qof isticmaala barta X. “Waan ku faraxsanahay in tallaabooyin loo qaadayo sidii loo nadiifin lahaa. Laakiin ma hubo dabaqyada waaweyn ee dheeraadka ah.”
