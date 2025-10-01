Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo hakisay inta badan shaqooyinkeedii

Muqdisho (Caasimada Online) – Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay hakisay inta badan hawlaheedii joogtada ah.
Tan ayay safaaraddu sheegtay inay timid kadib markii dowladda Washington ay gashay xaalad xirnaan dowladeed (government shutdown) oo saameynaysa adeegyada dowladda dhexe.
Qoraal ay safaaraddu soo dhigtay barta X (ex-Twitter) ayaa lagu caddeeyay in muddadan uu akoonkaasi si ku-meelgaar ah u joojin doono cusboonaysiinta joogtada ah, marka laga reebo wargelinta deg-degga ah ee quseysa badbaadada iyo amniga.
Go’aankan ayaa ka dhigan in adeegyo badan oo ay safaaraddu caadi ahaan bixiso la hakiyay, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo oo keliya arrimaha muhiimka u ah ilaalinta muwaadiniinta Mareykanka.
Sidoo kale, safaaradaha Mareykanka ee ku yaalla dalalka dariska ah, sida Itoobiya iyo Jabuuti, ayaa iyaguna qaaday tallaabooyin la mid ah, kaddib markii ay ku dhacday isla xaaladda xirnaanshaha dowladda dhexe ee Mareykanka.
Xaaladdan oo noocan ah ayaa dhacda marar badan, gaar ahaan marka uu khilaaf ka dhex qarxo Kongareeska iyo Aqalka Cad ee ku saabsan ansixinta miisaaniyadda.
Waxaa si toos ah u saameeya shaqaalaha dowladda, adeegyada bulshada, howlaha safaaradaha, iyo guud ahaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanku la leeyahay dunida kale.
Go’aankan ayaa imanaya xilli qaar kamid ah hay’addaha Mareykanka ay shaqo joojin sameeyeen sabab la xiriirta miisaaniyad la’aanta, kadib markii ay saameysay dib u dhaca ku yimid ansixinta miisaaniyadda dalkaasi.
Adeegyada Dowladda Federaalka Mareykanka ayaa hakad galay, kadib markii Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee Kongareeska Mareykanka ay ku guuldarreysteen inay ku heshiiyaan ansixinta miisaaniyadda.