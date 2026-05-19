Safiirka dowladda Ruushka ee Soomaaliya oo tegaya + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Dowladda Ruushka u fadhiyay Soomaaliya, Danjire Mikhail Golovanov ayaa tegaya kadib markii uu soo gabagabeeyay howlgalkiisii diblomaasiyadeed ee gudaha Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa maanta sagootiyay Mikhail Golovanov oo ahaa danjiraha aan deggeneyn ee dowladda Ruushka u fadhiyay Soomaaliya.
Cabdisalaam ayaa ku ammaanay Danjire Golovanov dadaalladii uu ku bixiyay horumarinta xiriirka laba geesoodka ah, isaga oo sidoo kale soo dhoweeyay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Ruushka.
Sidoo kale, labada dhinac ayaa adkeeyay sida ay uga go’an tahay xoojinta iskaashiga iyo horumarinta xiriirka labada dal ee dhinacyada ay danaha wadaagga ah ka leeyihiin Ruushka iyo Soomaaliya.
Ruushka ah ayaa kamid ah dowladaha waa wayn ee xiriirka la leh Soomaaliya, wuxuuna muddooyinkii dambe xoogga saaray arrimaha bani’aadanimada, isaga oo deeqo kala duwan ku wareejiyay Dowladda Federaalka.
Gargaarkii ugu dambeeyay ee Ruushka wuxuu ahaa raashin dhan 25 tan oo uu ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed, isaga oo 15-kii bishaan May ku wareejiyay Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee SoDMA.
Ujeedka ayaa ah si wax looga qabto xaaladaha bini’aadannimo ee ka jira dalka, iyadoo lagu wareejiyay Hay’adda SoDMA oo hormuud ka ah gurmadka iyo maareynta musiibooyinka qaranka.
Ruushka ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu sii wadi doonto taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan xilliyada ay jiraan duruufaha bini’aadannimo iyo baahiyaha degdegga ah.