Safiirka Somaliland u magacowday Israel oo shaaciyay arrin yaab leh

Hargeysa (Caasimada Online) – Safiirka buuxa ee Somaliland u magacowday Israa’iil, Dr. Maxamed Cumar Xaaji ayaa shaaciyay in magacaabistiisu ka hawl-geli doonto dalal badan oo kale.
Dr. Maxamed ayaa sheegay in magacaabistiisa safiir leh awood buuxda aysan ku ekaan doonin hal dal keliya, balse uu garaaci doono albaabo hor leh oo faa’iido u leh Somaliland.
“Magacaabistayda Safiir leh Awood Buuxda oo dhammaystiran waxa ay ka hawl-geli doontaa dalal badan oo kale. Ma noqon doonto mid ku ekaata hal dal keliya; waxa ay garaaci doontaa albaabo hor leh, waana mid ku shaqayn doonta aragti fog iyo himilo qaran oo ku saleysan ballaadhinta saameynta iyo joogitaanka Somaliland ee fagaarayaasha caalamiga ah,” ayuu yiri Dr. Maxamed Cumar Xaaji.
Sidoo kale, wuxuu ballanqaaday inuu daacadnimo iyo go’aan adag ku shaqayn doono, si uu u xaqiijiyo himilooyinka Somaliland, isaga oo mudnaanta koowaad siinaya xoojinta iyo qotodheereynta xiriirka labada dhinac.
“Waxaan si cad u ballanqaadayaa inaan ku shaqayn doono daacadnimo, karti iyo go’aan adag, si aan u xaqiijiyo himilooyinka qaranka, anigoo mudnaanta koowaad siinaya xoojinta iyo qotodheereynta xidhiidhka labada waddan (Strengthening Somaliland–Israel Relations), si uu u noqdo mid adag, istiraatiiji ah oo waara.”
Wuxuu intaas ku sii daray: “Mid ku dhisan xidhiidh iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga, dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, diblomaasiyadda iyo horumarinta ah, si loo xaqiijiyo dano wadaag, xasillooni goboleed, barwaaqo iyo xaqiijinta difaac mustaqbal dheer leh.”
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro ayaa Arbacadii Dr. Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud u magacaabay safiir buuxa oo idman (Extraordinary and Plenipotentiary) oo Somaliland u fadhin doona Israa’iil.
Dr. Maxamed oo hore u ahaa wakiilka Somaliland ee Taiwan ayaa haatan noqonaya safiirkii ugu horreeyay ee Somaliland u dirto Tel Aviv, xilli Israa’iil dabayaaqadii sannadkii 2025 ku dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland.
Somaliland iyo Israa’iil ayaa yeeshay xiriir rasmi ah kadib go’aankii Tel Aviv ay ku sheegtay inay aqoonsi siisay Somaliland, oo weli dunidu u taqaan maamul ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.