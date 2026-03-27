Friday, March 27, 2026
Saraakiil ka tirsan AUSSOM oo la xiray iyo kiis xasaasi ah oo loo haysto

By Guuleed Muuse
Ugandan soldiers who completed their one year tour of duty under the African Union Mission in Somalia (AMISOM) attend a medal award ceremony in Mogadishu, on 17 April 2018. AMISOM Photo / Omar Abdisalan

Muqdisho (Caasimada Online) – Saddex sarkaal oo sare oo ka tirsan Ciidamada Difaaca Uganda (UPDF), qeybna ka ahaa howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUSSOM ayaa xabsiga la dhigay kadib markii dowladda Uganda ay dacwad ku soo oogtay.

Saddexda sarkaal oo kala ah Korneyl George Buga Andruca, oo hore u ahaa taliyaha cutubka duulista ee UPDF ee ka howl-galayay Soomaaliya; Major Benjamin Kashumbusha, oo ahaa sarkaal howlgallo fulin jiray isla cutubkaasi; iyo Lieutenant Henry Gygenda, oo ahaa injineer ka tirsan cutubka duulista, ayaa loo haystaa mas’uuliyadda khasaaraha diyaarad milateri oo ku burburtay Soomaaliya.

Saraakiishan ayaa ka soo hor muuqday guddi ka kooban saddex garsoore oo uu hoggaaminayay Korneyl Frederick Kangwamu, iyadoo lagu soo oogay hal dambi oo la xiriira falal khaldan oo la sheegay inuu sababay khasaaraha diyaaradda.

Dhammaantood waxay beeniyeen eedaha loo jeediyay, kuwaas oo haddii lagu helo ku muteysan karaan ciqaab adag.

Xeer-ilaalintu waxay maxkamadda u sheegtay in baaritaannadu weli socdaan, taasoo keentay in kiiska dib loo dhigo. Maxkamaddu waxay amartay in saraakiisha lagu sii hayo xabsi ilaa 4-ta April o2026, markaas oo mar kale la hor keeni doono.

Dacwad oogayaasha ayaa ku andacooday in saraakiishan ay ku lug lahaayeen hawlgal si dayacaad ah loo fuliyay bishii Sebtembar 2024, kaas oo sababay in diyaaraddii ciidamada Uganda ay burburto oo gebi ahaanba lunto.

Diyaaradaha milateriga Uganda ee ku sugan Soomaaliya ayaa door muhiim ah ka ciyaara qaadista ciidamo iyo sahay, gaar ahaan meelaha halista ah, hase yeeshee sanadihii u dambeeyay ciidamada Uganda ayaa wajahaya shilal diyaaradeed oo soo noq-noqday, kuwaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh.

Guuleed Muuse

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

