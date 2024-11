Sawirro: Ansixinta Golaha Maamulka Midowga Yurub oo ka socota xarnta Brussels

Brussels (Caasimada Online) – Waxaa si habsami leh magaalada Brussels uga biloowday dhagaysiga baarlamaanka Yurub ee ansixinta ee Golaha Maamulka ee Midoowga Yurub, kuwaas oo shanta sano ee soo socota majaraha u hayn doona siyaasadda Yurub.

Xoghayeyaasha kala duwan ayaa mid mid u hor imanaya guddiyada baarlamaanka Yurub , iyaga oo marka hore jeedinaya qorshahooda waxqabad ee shanta sano, kadibna ka jawaanaya suaalo ay xildhibaanada weeydiinayaan.

Waxaan goobjoog ka ahayn ansixinta Mudane Micheal McGarth oo ah xoghayaha magacaaban ee Dimoqoraadiyadda , Caddaaladda iyo Sharciga .

Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu jeediyay ayuu sheegay in qorshihiisa ay saldhig u noqon doonaan illaalinta dhammaan xoriyadaha, oo ay ku jirto tan saxaafadda , la dagaalanka dambiyada iyo illaalinta danaha shacabka Yurub ee dhanka badeeco iibsiga, gaar ahaan in ay helaan badeeco bad qabka, lagana hortago dhammaan badeecooyinka banaanka ka imanaya ee aysan tayadooda fiicnayn.

Waxa kale oo uu ka hadlay isticmaalka internetka iyo Baraha Bulshada , oo uu sheegay in sharciyo laga soo saarayo si hoos loogu dhigo halista ay da’ yarta kala kulmaan. Waxa uu sheegay in la dabogeli doono dadka caanka ah ee badeeco ama waxyaabo aan badqabkooda la hubin dadka ku dhiirogaliya in ay iibsadaan.

Dalalka Midoowga Yurub ka tirsan ayuu sheegay in lacagaha la siinayo lagu xirayo shuruud ah u hoggaansanaanta sharciga iyo kala dambeynta, isaga oo farta ku fiiqay dalalka qaxootiga ula dhaqma sida xun ama ka gaabiya waajibaadkooda ka saaran dadka soogalootiga ah.

Markii uu soo dhamaaday fadhigii baarlamaanka, ayuu Mudane McGarth warbaahinta kula hadlay banaanka , wuxuuna sheegay in uu rejo fiican ka qabo in la ansixiyo.

Midoowga Yurub ayaa leh 27 xoghaye, 8 madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha oo gaar loo doorto. Marka mid mid ay guddiyada u ansixiyaan, ayaa haddame iyaga oo isku duuban uu baarlamaanka wadajir u ansixinayaa.

Waa galaha ugu sareeya Yurub ee gaara go’aanada waaweyn, islamarkaasna u xilsaaran fulinta xeerarka iyo qaraarada baarlamaanka Yurub uu soo saaro. Waxay saamayn toos ah ku leeyihiin siyaasadda , dhaqaalaha iyo amniga dunida oo dhan.

Mudane McGarth ayaa muddo 17 sano ah kasoo mid ahaa baarlamaanka Ireland, isaga oo mar noqday wasiirka maaliyadda, wuxuuna sheegay in qibradiisa shaqo ay ka caawin doonto gudashada xilka.