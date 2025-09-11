27.9 C
Mogadishu
Thursday, September 11, 2025
Wararka

Sawirro: DF oo maanta la wareegtay gaadiid iyo qalab casri ah oo looga hortagayo…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga XFS Axmed Macallin Fiqi ayaa ka qayb-galay munaasabad ay dowladda Boqortooyada Ingiriiska ku wareejinaysay gaadiid iyo qalab casri ah oo loogu tala-galay ka hortagga walxaha qarxa ee la farsameeyo (C-IED).

Qalabkan ayaa si rasmi ah waxaa maanta loo guddoonsiiyay Ururka Sancada ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Munaasabadaan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Sarreeye Gaas Odowaa Yuusuf Raage.

Qalabkaan iyo gaadiidka ayaa waxaa gudoonsiiyay masuuliyintaan Safiirka Dowladda Boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya, Danjire Charles King.

Wasiirka Gaashaandhigga ayaa tilmaamay in qalabkan cusub uu ka tarjumayo taageerada joogtada ah ee Boqortooyada Ingiriiska ay la garab taagan tahay horumarinta awoodda iyo xirfadaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Sidoo kale waxa uu carrabka ku adkeeyay in qalabkani si weyn u kordhin doono badqabka iyo hufnaanta howl-gallada lagula dagaallamayo kooxaha argagixisada ee sida: Al-Shabaab.

Wasiir Fiqi ayaa uga mahad-celiyay Dowladda Boqortooyada Ingiriiska taageerada istiraatiijiga ah ee ay siiso Soomaaliya, isagoo xusay in iskaashigan uu laf-dhabar u yahay dadaallada lagu xaqiijinayo nabad, xasillooni iyo mustaqbal waara oo ay Soomaaliya ku tallaabsato.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Sawirro: Haramcad oo yeelatay xarun talis oo casri ah
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved