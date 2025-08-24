Sawirro: Muxuu Xasan Sheekh xalay ku soo xiray Muqdisho?

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo xiray Barnaamijka Isla-Xisaabtanka Xukuumadda uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, kaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Barnaamijkaas ayaa lagu qiimeynayey qorshayaasha iyo ballamaha hirgalay ee xukuumadda, iyadoo toos loola xisaabtamayey wasiirrada.
Toddobaadkii uu socday barnaamijka, ra’iisul wasaaraha ayaa mid mid su’aalo u weydiinayey wasiirrada, isagoo kula xisaabtamayey ballan-qaadyadii ay horay u wada galeen iyo heshiisyadii uu mid mid ula saxiixday.
Wasiirro qaar ayaa lagu canaantay shaqo xumo iyo gaabis ka jira wasaaradaha ay hoggaamiyaan, waxaana shaqadooda lagu sameeyey qiimeyn boqolley ah, iyadoo xubno qaarkood natiijo wanaagsan keeneen, halka kuwo kalena si weyn loogu dhaliilay gaabis shaqo.
Isla-xisaabtan ku dhowaad toddoba maalmood socday kadib, madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey golaha wasiirrada daahfurnaanta ay muujiyeen, iyo sida ay mudnaanta u siinayaan talada iyo tusaalaha shacabka Soomaaliyeed, oo ay toddobaad dhan u soo bandhigayeen waxqabadkooda, caqabadaha iyo qorshayaasha dhow.
“Barnaamijkan isla-xisaabtanka waxa uu xoojinayaa hufnaanta, daahfurnaanta iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan dowladdooda,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in guulaha ay xukuumadda Dan-Qaran gaartay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay saldhig u yihiin mustaqbalka dowladnimada, balse loo baahan yahay in dadaalka la laba-laabo si loo gaaro hiigsiga qaranka ee fog.
Dhanka kale, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daah-furay Xafiiska Dardargelinta iyo Hirgelinta (CDU) oo hoos imanaya xafiiska ra’iisul wasaaraha, kaas oo qaabilsan hirgelinta iyo dabagalka ballan-qaadyada iyo qorshayaasha dowladeed, dardargelinta mashaariicda horumarineed iyo isku-xirka wasaaradaha iyo hay’adaha kala duwan, si loo xaqiijiyo in qorshayaasha qaranku si habsami leh u hirgalaan.