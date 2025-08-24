Xog: Imaaraadka Carabta oo dejiyey xeelad yaab leh oo lagu rarayo shacabka Gaza

Gaza (Caasimada Online) – Dokumiintiyo xasaasi ah oo la dusiyay oo ay heshay warbaahinta baaritaannada ee Dark Box ayaa muujinaya in Imaaraadka Carabta uu Israel gacan ka siinayo qorshe ay tiro badan oo shacab ah kaga rarayso magaalada Gaza, iyadoo ku marmarsiyoonaysa gargaar bini’aadannimo.
Sida ku cad dokumiintiyada, qorshahan waxaa qayb ka ah dhismaha “waddo isbitaal” oo isku xireysa Al-Mawasi iyo Rafah, halkaas oo laga hirgeliyay xarun caafimaad oo uu Imaaraadku si weyn u maalgeliyay, agabkeedana u dhammaystiray, kuna bixiyay taageero maaliyadeed.
In kasta oo mashruucan loo soo bandhigay inuu yahay marin bini’aadannimo oo lagu fududaynayo daryeelka caafimaadka, haddana ilo-wareedyo sirdoon oo dokumiintiyada lagu xusay ayaa ka digay inuu taa beddelkeeda u adeegi karo marin daadgureyn oo la maamulo, kaasoo loogu talagalay in lagu suurtageliyo barakicinta ballaaran ee ku dhowaad hal milyan oo qof.
Faylasha la helay waxay muujinayaan ka-qaybqaadasho heer sare ah oo dhinaca Imaaraadka ah, taasoo isugu jirta taageerada dhismaha ilaa shaqaalaynta kooxaha caafimaadka. Wararku waxay sheegayaan in qandaraaslayaal xiriir la leh Imaaraadka ay isbitaalka Rafah u diyaarinayaan hawlgallo ballaaran, iyagoo raacaya tilmaamaha hay’adaha amniga Israel.
Falanqeeyayaal dokumiintiyada lagu soo xigtay ayaa sheegay in hindisahani uu gargaarka bini’aadannimada u rogayo aalad siyaasadeed-juquraafi, iyadoo isbitaalkuna uu isku beddelayo saldhig loo adeegsado raritaanka dadweynaha.
Magaalada Gaza ayaa weli ka mid ah meelaha ugu dambeeya ee dadku ku badan yahay ee iska caabbinaya hawlgallada Israel. Dokumiintiyada ayaa tilmaamaya in Israel, iyadoo dadka kaga saaraysa daadgureyn la sii qorsheeyay, ay awood u yeelan karto inay xoojiso gacan-ku-haynta bariga dhulkaas go’doonsan.
Warbixintu waxay cadaynaysaa in doorka Imaaraadku uu ka ballaaran yahay taageero diblomaasiyadeed oo keliya, waxayse taa beddelkeeda iftiiminaysaa ka-qaybgalka ficliga ah ee istiraatiijiyad ay dadka dhaleeceeya uga digayaan inay la macno tahay isir-sifeyn.
Kashifaaddan ayaa dhalisay baaqyo ku aaddan in la sameeyo kormeer caalami ah. Khabiirro dhinaca sharciga ah oo ay soo xigatay Dark Box ayaa ku dooday in kaabeyaasha gargaarka loo adeegsado barakicin qasab ah ay jabin karto sharciga caalamiga ah ee bini’aadannimada.
Waxay ku boorriyeen hay’adaha caalamiga ah inay baaraan in isbitaalka Rafah iyo agabyada la xiriira loo adeegsanayo in lagu fududeeyo raritaanka shacabka, halkii gargaar lagu fidin lahaa.
Dokumiintiyadan la helay waxay iftiiminayaan sida qorshayaasha bini’aadannimo ee Gaza loogu weecin karo dano siyaasadeed iyo kuwa militari. Warbaahinta ayaa qortay, “Waxa socdaa ma ahan dagaal, ee waa dib-u-habeyn nidaamsan oo lagu wado qaab-dhismeedka dadweynaha Gaza.”
Warbaahinta Dark Box waxay sheegtay inay sii wadayso baaritaanka ku aaddan shakhsiyaadkii ka dambeeyay qorshahan, iyadoo ka digtay in wax-qabad la’aanta beesha caalamku ay khatar gelinayso in la caadiyeeyo dad-ka-rarista baaxadda leh ee lagu hayo dhulkaas go’doonsan.